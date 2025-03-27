Рынку предоставят системный выбор

Бывший глава НКК и компании «Аквариус» намерен в течение трех лет создать собственную мобильную операционную систему (ОС) и десктопную на базе компаний «СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro для потребительского сегмента. Несмотря на интерес участников рынка, в этом сегменте и так переизбыток отечественных предложений, а стоимость только компьютерной версии системы может потребовать нескольких миллиардов рублей и до пяти лет разработки. Эксперты подчеркивают, что в системах на базе Android также существуют юридические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«СМИ Холдинг» Александра Калинина, экс-главы НКК и компании «Аквариус», намерен создать собственный eSIM-модуль, а также собственную ОС на базе Android (Android Open Source Project), об этом он заявил в интервью “Ъ”. Также другая компания господина Калинина, CommuniGate Pro (делает аналог Microsoft Exchange), в течение трех лет создаст компьютерную ОС, заявил он. Детали проектов Александр Калинин не раскрыл, как и их инвестиции, однако сообщил, что системы планируются для потребительского рынка, а серверы с данными будут храниться в РФ.

По оценке гендиректора ОМП Павла Эйгеса (разрабатывает «Аврору», принадлежит «Ростелекому»), ежегодный спрос на корпоративные смартфоны в РФ составляет около 200 тыс. устройств и только 35% из них — на российской ОС. «Ростелеком» в конце 2023 года попросил Минцифры проверить правомерность включения в реестр отечественного софта ОС «Ред Софта» — мобильной системы «Ред ОС М», работающей на базе открытого кода Android (см. “Ъ” от 22 ноября 2023 года).

На возможное появление новой мобильной ОС на базе Android Павел Эйгес смотрит скептически. По его словам, хоть такие системы сейчас и признаются отечественными, ОС на базе Android несут такие же риски, как и зарубежные проприетарные продукты, поскольку разработка Android Open Source Project ведется единолично корпорацией Google, а открытая лицензия Apache 2.0 выбрана для облегчения дистрибуции этого кода производителям устройств.

С интересом на появление нового игрока на рынке ОС смотрит разработчик и производитель электроники Fplus. Однако, говорит он, компания ожидает от разработчика активного продвижения своей системы на рынке и развития дополнительных приложений. По словам собеседника “Ъ” среди разработчиков программ, Минцифры пока не планирует ограничивать рынок даже при появлении похожих разработок: там рассматривают появление новых ОС как «внутреннюю конкуренцию», говорит он. Однако, добавляет собеседник, в основном российские разработки на базе Android производятся без прикладного ПО и приложений, а для стабильной и популярной ОС необходим штат программистов и системных архитекторов, которых мало в РФ. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

На российском рынке появилось много ОС, из-за чего заказчику все сложнее делать выбор, продолжает собеседник “Ъ” в отрасли. «При этом каждая отдельно взятая система требует больших ресурсов для достижения и поддержания хотя бы базового функционала»,— говорит он.

На российском рынке мобильных ОС уже появилось более восьми мобильных систем, среди которых «Ред ОС М», Kaspersky OS, НТЦ ИТ «Роса» и др., в начале 2024 года бывшая компания Александра Калинина «Аквариус» также начала разработку своей мобильной системы (см. “Ъ” от 12 февраля 2024 года). Собеседник “Ъ” добавляет, что также неясна бизнес-модель операционной системы, так как Google зарабатывает на Android за счет рекламы в поисковой системе, а Apple — за счет продажи своего контента и дорогих устройств. «Каким образом будет окупать себя еще одна сборка на основе чужого исходного кода — очень большой вопрос»,— говорит он.

Создание конкурентоспособной десктопной (компьютерной) ОС — это проект стоимостью от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей и сроком от двух до пяти лет в зависимости от масштаба, требований по безопасности и совместимости с прикладным ПО, подчеркивает гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий. «Поэтому развитие параллельно десятков схожих проектов не всегда рационально»,— считает он.

Тимофей Корнев