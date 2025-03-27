Чистая прибыль холдинга РЖД в 2024 году составила 50,7 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга РЖД (ОАО РЖД и его 88 дочерних компаний) по итогам 2024 года составила 50,7 млрд руб., сообщила компания. Это в 3,3 раза меньше, чем в 2023 году. Суммарные доходы холдинга выросли на 9,2%, до 3,3 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок увеличились на 7,2%, составив 2,4 трлн руб., от пассажирских — на 17,6%, до 418,8 млрд руб. Операционные расходы выросли, подчеркивают в ОАО РЖД, меньшими темпами, чем доходы: на 8,6%, до 2,84 трлн руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2024 году холдинг реализовал самую крупную инвестпрограмму в своей истории — почти 1,5 трлн руб. В этом году она запланирована на существенно более низком уровне — 890,9 млрд руб., с учетом переходящих остатков, говорил в феврале глава компании Олег Белозеров,— более 900 млрд руб.

Наталья Скорлыгина