Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. В пресс-службе телеканала пояснили, что съемочная группа подорвалась на мине. Ранение получил оператор Дмитрий Волков.
Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева (2025 год)
Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой
Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. На «Первом канале» журналистка работала с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».
Первым о смерти корреспондентки сообщил блогер Владимир Романов. По его данным, Анна Прокофьева погибла около населенного пункта Демидовка Краснояружского района. С начала недели этот район подвергается интенсивным обстрелам, российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения ВСУ в населенные пункты. Сегодня, 26 марта, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в районе «продолжает оставаться сложной», «напряжение большое».
Последний пост в Telegram-канале Анна Прокофьева опубликовала в 12:37 мск 25 марта. «Где-то на границе со страной 404…» — так журналистка подписала фотографию, на которой она сидит в лесной местности в экипировке.
24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В тот же день ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, находившийся в Суджанском районе Курской области.