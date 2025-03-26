Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при выполнении редакционного задания в Белгородской области. В пресс-службе телеканала пояснили, что съемочная группа подорвалась на мине. Ранение получил оператор Дмитрий Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева (2025 год)

Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева (2025 год)

Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. На «Первом канале» журналистка работала с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».

Первым о смерти корреспондентки сообщил блогер Владимир Романов. По его данным, Анна Прокофьева погибла около населенного пункта Демидовка Краснояружского района. С начала недели этот район подвергается интенсивным обстрелам, российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения ВСУ в населенные пункты. Сегодня, 26 марта, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в районе «продолжает оставаться сложной», «напряжение большое».

Последний пост в Telegram-канале Анна Прокофьева опубликовала в 12:37 мск 25 марта. «Где-то на границе со страной 404…» — так журналистка подписала фотографию, на которой она сидит в лесной местности в экипировке.

24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. В тот же день ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, находившийся в Суджанском районе Курской области.

Полина Мотызлевская