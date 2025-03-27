Международные резервы России достигли максимума с 2022 года

Международные золотовалютные резервы РФ 21 марта выросли до $650,4 млрд, свидетельствует отчет Банка России. Это на $8,5 млрд больше, чем неделю назад, 14 марта. Тогда активы составляли $641,9 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В прошлый раз международные резервы достигали рекордных значений в феврале 2022 года — $643,2 млрд. Золотовалютные резервы России находятся в распоряжении правительства и ЦБ.

В структуру международных резервов входят иностранная валюта, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другие активы.

7 марта Центробанк сообщил, что стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд. Общий объем международных резервов страны за февраль увеличился на $11,7 млрд и достиг $632,4 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «И все то золото заблестит».