У Договора СНВ истекает срок годности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности, прерванного американской стороной в феврале 2022 года. При предыдущей администрации США сторонам не удалось договориться об этом, для переговоров же по этой теме с новой командой в Белом доме условия, как следует из комментариев главы МИД РФ, еще не созданы. Между тем менее чем через год истечет срок действия важнейшего двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и если Москва и Вашингтон не договорятся о каких-то мерах ему на смену, то две крупнейшие ядерные державы впервые за полвека останутся без договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» подробно высказался по тематике стратегической стабильности. По его словам, «российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать». «Мы с этим согласны»,— отметил министр, комментируя призывы прошлой и нынешней администраций США о возобновлении контактов между Вашингтоном и Москвой по этой тематике. В то же время он подчеркнул, что делать это необходимо «исключительно на основе возвращения к принципам, лежавшим в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях и отраженным в его преамбуле, включая связь между стратегическими наступательными, стратегическими оборонительными вооружениями, включая взаимное уважение и договоренность вести дела исключительно на основе равноправия». «Пока мы, по сути дела, доктринально являемся врагом (для США.— “Ъ”), о какой стабильности можно вести речь?» — добавил Сергей Лавров.

Напомним, до февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ, однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном.

С приходом к власти в США Дональда Трампа появились признаки того, что ситуация может измениться к лучшему. За последние недели лидеры РФ и США не раз сигнализировали о своей заинтересованности в обсуждении вопросов, связанных с контролем над вооружениями (см. “Ъ” от 24 февраля). Однако времени на субстантивные переговоры о замене ДСНВ остается немного: договор истекает 5 февраля 2026 года. Один раз он уже был продлен на пять лет и больше продлеваться не может.

На данный момент договор действует ограниченно. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. США не согласились ни с одним из этих пунктов. При этом власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором, если американцы поступят так же. Речь идет о 700 единицах для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 единицах для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России такие же уведомления о пусках и учениях.

В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп очень хотел подключить Китай к переговорам по контролю над вооружениями между США и Россией. Однако в Пекине отказывались присоединяться к этому процессу, ссылаясь на значительную разницу в размере ядерных арсеналов стран. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале). Власти Китая тоже не публикуют данные о своем ядерном оружии. SIPRI же оценивает количество ядерных боеголовок у Китая в 500 штук, но отмечает, что он быстрее других стран наращивает свой потенциал. При этом в обнародованном на днях докладе аппарата директора Национальной разведки США Китай назван «главным стратегическим соперником» Вашингтона.

В интервью «Первому каналу» Сергей Лавров заявил, что «КНР решать», захочет ли она присоединиться к возможным будущим переговорам между Россией и США по стратегической стабильности. «Президент США Дональд Трамп (а до него Джо Байден) говорит, что Китай надо привлекать к этим переговорам. У нас была такая позиция: во-первых, это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору»,— отметил глава МИД РФ.

Во-вторых, по его словам, «если и вести речь о расширении круга участников (переговорного процесса.— “Ъ”), то куда девать Францию и Британию?» «Эти две (обладающие ядерным оружием.— “Ъ”) страны вместе с США — члены одного альянса (НАТО.— “Ъ”), который в годы Джо Байдена, да и до него тоже, мало доброго высказывал в наш адрес, а в период его президентства просто объявил нас "главной угрозой". Если мы — "главная угроза", а нам говорят, давайте с вами разговаривать, но вот эти две стороны не троньте, то это нечестно»,— развил свою мысль Сергей Лавров.

Франция (у которой, по подсчетам экспертов, 290 ядерных боеголовок) и Великобритания (у которой их около 230) ранее, как и Китай, не проявляли интереса к контролю над вооружениями, обосновывая это разницей их арсеналов с Россией и США.

Между тем если Москва и Вашингтон не выработают некие новые договоренности на смену ДСНВ, то они впервые с 1970-х годов останутся без каких-либо ограничений в сфере стратегических вооружений. Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин в беседе с “Ъ” усомнился в том, что за оставшиеся до истечения ДСНВ месяцы удастся запустить пятисторонние консультации. «Это нереально. Прежде всего на фоне политики Лондона и Парижа, а также их отношений как с Россией, так и с администрацией Трампа. Однако в дальнейшем ситуация может измениться,— допустил эксперт.— Не исключено и то, что Москва с одной стороны и Вашингтон — с другой могут способствовать выстраиванию неформального диалога или консультаций друг друга (в том числе челночных или посреднических) с Китаем и Францией/Великобританией соответственно. В какой-то момент другим членам ядерной пятерки это может стать интересно. Но, на мой взгляд, в случае Китая эта вероятность хоть и низкая, но все же выше, чем в отношении Франции и Великобритании, в особенности на фоне текущего курса на "стратегическую автономию Европы" и попыток заместить или дополнить американский "ядерный зонтик"».

Елена Черненко