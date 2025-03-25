Результаты переговоров России и США в Эр-Рияде. Главное из заявлений Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» прокомментировал прошедшие накануне в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Он подтвердил, что переговоры касались безопасности судоходства в Черном море и назвал ряд необходимых для этого условий. «Ъ» собрал основные пункты из заявлений российского министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ