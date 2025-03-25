Результаты переговоров России и США в Эр-Рияде. Главное из заявлений Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» прокомментировал прошедшие накануне в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Он подтвердил, что переговоры касались безопасности судоходства в Черном море и назвал ряд необходимых для этого условий. «Ъ» собрал основные пункты из заявлений российского министра.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- США и Россия обсуждали в Эр-Рияде безопасность судоходства в Черном море. Президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают о результатах переговоров.
- Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.
- Россия не может верить Украине на слово насчет возобновления черноморской зерновой инициативы, Гарантии со стороны Украины могли бы быть только результатом приказа США.
- Москва хочет, чтобы никто не пытался отвадить ее от рынка зерновых и удобрений.
- США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов и обстрелов гражданских объектов.
- Объем прокачки нефти в Европу резко снизится после подрыва ВСУ станции «Суджа».
- Джо Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать позицию РФ, настаивая на членстве Украины в НАТО.
- Подход европейских стран к украинскому урегулированию прямо противоречит подходу администрации президента США Дональда Трампа.
- В поставках оружия Украине лидируют Франция и Британия. Без Европы Украина давно бы проиграла в конфликте с Россией.
- «Мечтатели» из ЕС, желающие разместить две миротворческие миссии в Украине, показывают свою полную политическую несостоятельность.
- Попытку нанести России стратегическое поражение, чего хочет Европа, «уже проходили». Такое стремление было у Наполеона и Гитлера.