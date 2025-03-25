Российский уголь теряет Азию

Отгрузка энергетического угля из России в Китай морем за две декады марта снизилась на 49% в годовом сравнении. В другие страны Азии поставки также сократились, но не так существенно. Китай после санкций стал крупнейшим рынком для российского энергетического угля, но сейчас активно поддерживает собственную добычу. Другие страны региона заместить китайские объемы потребления не смогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Отгрузка энергетического угля из России в Китай морем за две декады марта упала на 49% год к году, следует из данных Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”. В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в Китай морским транспортом 251 тыс. тонн против 534 тыс. годом ранее. В другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) недельные морские поставки в марте снизились примерно на 6% год к году, до 614 тыс. тонн, но выросли месяц к месяцу.

Из-за санкций против российских угольщиков Китай в последний годы стал крупнейшим рынком сбыта российского энергетического угля. КНР потребляет около 5 млрд тонн угля, но только 5% потребностей покрывает за счет импорта. Учитывая масштабы китайской угольной промышленности, спрос на импортный уголь может корректироваться в зависимости от темпов роста экономической активности страны. Добыча угля в Китае довольно дорогая, и для поддержки производителей сегодня действует протекционистская политика, говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец. Дополнительным фактором давления стали низкая потребительская активность и высокие складские запасы в китайских портах, продолжает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), хотя уголь остается крупнейшим в мире источником выработки электроэнергии, его доля в общем производстве в 35% стала самой низкой с 1974 года в связи с ростом выработки из других источников — ВИЭ, АЭС. В России, согласно Генсхеме размещения объектов электроэнергетики, к 2042 году доля угля в общей потребности ТЭС в топливе должна сократиться до 20,5% с 23,4% в 2025 году.

Другие страны АТР помимо Китая активно развивают угольную генерацию, указывает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «Так что Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка имеют значительный потенциал с точки зрения импорта российского угля»,— указывает он. Индия также остается значимым импортером энергетического и коксующегося угля, наращивая объемы угольной генерации и выплавки стали. К 2030 году экспорт энергетического угля из России в Индию может вырасти до 40 млн тонн, прогнозирует аналитик.

По данным Kpler, с начала текущего года российские угольщики отгрузили морем на азиатские рынка 5,8 млн тонн угля, из которых 36% пришлось на Китай, 25% — на Индию, 19% — на Южную Корею, по 4–6% — на Тайвань, Малайзию, Шри-Ланку и Вьетнам, 1% — на Индонезию.

Емкость рынка Китая слишком большая, чтобы ее можно было полностью компенсировать за счет других стран в текущих условиях, указывает директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. Кроме того, на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии предпочитают генерацию на более дешевых низкокалорийных углях. При текущих ценах и курсе окупить длинное транспортное плечо для таких углей будет сложно, поясняет он. Однако конкурентоспособности российского угля на этих рынках способствует относительная стабильность поставок, а в Австралии и Индонезии природно-климатические условия, включая периодические наводнения, могут негативно сказываться на добыче и экспорте, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. К тому же, добавляет он, средняя себестоимость добычи угля в России, не учитывая транспортные расходы, остается ниже, чем у других угледобывающих стран.

По словам Бориса Красноженова, длинное транспортное плечо и проблемы с пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении — объективные недостатки российской угольной промышленности с точки зрения экспорта. Осложняется ситуация и тем, что цены на уголь сейчас находятся на минимумах за последние четыре года. Так, экспортная цена на энергетический уголь калорийностью 5500 ккал базисе CFR China, по данным ЦЦИ, находится на уровне $75–76 за тонну. По оценкам экспертов, до 50% российских производителей энергетического угля по итогам 2024 года убыточны (см. “Ъ” от 20 января).

Конкурировать российским угольщикам на рынках АТР придется и с американскими поставщиками, добавляет Александр Котов. «На прошлой неделе экспортеры США нарастили на 12% поставки энергетического угля в адрес Японии, Индии и других стран региона. Но российские угольщики все еще могут рассчитывать на усиление торговых войн между Китаем и США, а также на рост стоимость низкокачественного индонезийского угля на фоне планов правительства страны повысить налог на добычу угля»,— считает эксперт.

Полина Трифонова, Анна Тыбинь