Инаугурация Трампа и номинанты на премию «Оскар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп с семьей на церемонии своей инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Дональд Трамп с семьей на церемонии своей инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Цитаты недели

«Путин готов, мы ждем сигналов» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом).

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин» (47-й президент США Дональд Трамп сделал первые заявления по Украине на посту главы Белого дома).

«В основе сотрудничества Москвы и Пекина — широкая общность национальных интересов» (президент РФ Владимир Путин провел видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином).

«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают» (премьер Венгрии Виктор Орбан связал продление санкций против РФ с возобновлением Украиной транзита газа).

«Людям понятно, что Мишустин — это человек Путина» (гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Ъ» о социологических итогах работы правительства).

Цифры недели

Медведев: в 2024 году контракты на военную службу заключили около 450 тыс. человек.

24 января силы ПВО перехватили и уничтожили 121 БПЛА, из них шесть — над Московской областью и один — над Москвой.

Минфин РФ: дефицит федерального бюджета в 2024 году составил, по предварительной оценке, 1,7% ВВП.

Добыча газа в РФ в 2024 году выросла на 7,4%, до 708 млрд кубометров.

Пенсии в РФ проиндексируют на 9,5% вместо 7,5%, размер материнского капитала составит 912 тыс. руб.

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6% (до 6,04 млн штук) — это рекорд за десять лет.

В 2024 году 54% российских компаний (из топ-300) внедрили ИИ-решения хотя бы в одну функцию организации.

В 2024 году производство в РФ тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров.

Интерес зарубежных туристов к путешествиям в РФ этой зимой за год вырос на 15–40%.

Президент США Дональд Трамп отменил 78 поручений Джо Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений.

20 января стоимость биткойна обновила исторический максимум: в моменте курс поднимался выше $109 тыс.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар», за всю историю премии.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Краснова генпрокурором РФ.

Экс-куратор электроэнергетики в Минэнерго Павел Сниккарс возглавил крупнейшую частную генкомпанию «Т Плюс».

Ректор МАИ Михаил Погосян возглавит совет директоров Уральского завода гражданской авиации.

Новым гендиректором музыкального сервиса «Звук» вместо Михаила Ильичева станет Артем Лебедев.

По букве закона

Столичные власти и военкоматы Москвы начали кампанию по первичной постановке граждан на воинский учет в электронном виде.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку, позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель местного самоуправления на своей территории.

Правительство РФ утвердило правила беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок.

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий строже наказывать нелегальных мигрантов за административные правонарушения.

Верховный суд РФ объяснил, что считать недвижимостью в целях налогообложения, а что нет.

Суд в Петербурге приговорил экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко к 24 годам колонии по делу об убийстве в 2004 году на Кипре двух бизнесменов и переводчицы.

Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных в 2002–2024 годах.

СКР предъявил обвинение сотруднику военной прокуратуры Алексею Ахрамешину за организацию побегов солдат из зоны СВО за взятки.

Парламент Ирака принял закон, который фактически легализует детские браки.

Инициативы недели

Консорциум трех банков (Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк) хочет сотрудничать с Национальной системой платежных карт на рынке QR-кодов на платной основе.

В Минздраве РФ предложили пересмотреть подходы к медицинской стерилизации.

Общероссийское объединение пассажиров предложило правительству ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести на маркетплейсах функцию самозапрета покупок.

В Госдуме предложили увеличить почти на треть лимиты выплат страховых компаний гражданам после ДТП в рамках ОСАГО.

Депутат Госудмы Сергей Колунов (ЕР) заявил, что с 1 сентября школьники начнут изучать «песни патриотической направленности», в том числе Олега Газманова и Шамана.

Сделки недели

Подконтрольный Кириллу Андросову инвестфонд «Альтера Капитал» получил 45% в производителе антивозрастной косметики «Селтек».

Производитель продуктов для здорового питания «Мастерфуд» закрыл сделку по покупке активов Biennale Group, выпускающей кондитерские изделия в подмосковном Подольске.

Словацкая J&T Real Estate нашла покупателя на свой единственный актив в РФ — гостиницу «Балчуг Kempinski» категории «пять звезд» в центре Москвы.