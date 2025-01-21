Интеллект взял ростом

По итогам прошлого года больше половины крупнейших российских компаний внедрили искусственный интеллект (ИИ) хотя бы в одну бизнес-функцию. При этом стоимость разработки ИИ выросла на 20–30%, а конкуренцию отечественным языковым моделям составляют иностранные, но дообученные на русском языке решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным исследованием консалтинговой компании «Яков и партнеры» о перспективах и развитии генеративного ИИ в странах БРИКС. Согласно ему, в 2024 году 54% российских компаний (из топ-300) внедрили ИИ-решения хотя бы в одну функцию в бизнес-процессах организации, при этом ни в одной компании не подтвердили полноценное использование технологии.

В целом, по подсчетам исследователей, внедрение решений на базе генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до $600 млрд к 2030 году.

В исследовании также отмечается, что в 2024 году отечественные разработки в сфере ИИ впервые обошли решения от OpenAI (американский разработчик ChatGPT) по количеству внедрений в российских компаниях. Составить конкуренцию российскому генеративному ИИ могут дообученные языковые модели (иностранные модели, адаптированные под русский язык), полагают «Яков и партнеры». Исследователи отмечают, что на рынке существует дефицит видеокарт для обучения ИИ, а также квалифицированных кадров. По прогнозам исследователей, российской экономике необходимо выпускать 15,5 тыс. специалистов в области ИИ ежегодно к 2030 году, чтобы восполнить этот дефицит.

Соавтор исследования Максим Болотских добавляет, что в 2024 году стоимость разработки ИИ в России выросла на 20–30%. «Одной из ключевых затрат на разработку ИИ является фонд оплаты труда, и во многих передовых компаниях затраты на персонал выросли на 10–30%. Также показала рост стоимость лицензий и инфраструктуры»,— резюмирует эксперт.

Российские IT- и телекоммуникационные компании в 2024 году на 15–18% сократили количество размещенных IT-вакансий. При этом самый высокий спрос оказался на специалистов по ИИ: количество размещенных вакансий в 2024 году увеличилось на 43% по сравнению с 2023 годом (см. “Ъ” от 16 января).

Одной из главных задач и возможностей для российских компаний является разработка «нишевых» решений для конкретных бизнес-задач, считает управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков. Руководитель AI-продуктов Just AI Алексей Борщов соглашается, что ИИ-решения на основе open source (открытого кода) могут составить конкуренцию отечественным разработкам, и приводит в пример Gen-T (ИИ-модель Т-Банка, в основе которой находится решение Qwen 2.5 от китайской Alibaba Group).

В Центре ИИ Т-Банка соглашаются, что дообучаемые модели конкурентоспособны. «Существует множество задач, где язык не играет решающей роли, например, написание кода, и в этих областях отечественные ИИ-модели отстают от наиболее современных открытых LLM»,— рассказал руководитель направления фундаментальных технологий LLM Центра Анатолий Потапов. Однако модели, основанные на ведущих открытых LLM и дообученные на русском языке, способны превосходить отечественные по многим критически важным для бизнеса задачам, говорит он. В «Яндексе» считают, что дообучение модели позволяет создавать быстрые «коробочные решения» под специализированные задачи. Но «работа с open source моделями требует высокой экспертизы, наличия данных, вычислительных мощностей», предупреждают в компании.

Руководитель направления Data Science Hybe в Hybrid Алексей Калабурдин при этом считает, что дефицит видеокарт на рынке РФ усилится, особенно с учетом планов США об ограничении экспорта соответствующих чипов-полупроводников. Так, в начале января администрация президента США анонсировала ограничение экспорта чипов для ИИ от таких компаний, как Nvidia Corp.

Олег Козырицкий