Не инвестиции, а конфета

Производитель суперфудов — продуктов для здорового питания — «Мастерфуд» закрыл сделку по покупке активов Biennale Group, выпускающей кондитерские изделия в подмосковном Подольске. Новый владелец бизнеса, оценка которого может достигать 5 млрд руб., столкнется с ростом себестоимости производства из-за подорожания основных ингредиентов, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В самом конце 2024 года контроль над Biennale Group, выпускающей на своих производственных мощностях в подмосковном Подольске конфеты Biennale и Gloriss, перешел от Дмитрия Тельмана Мехрубону Садыкову, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Господин Садыков, по данным СПАРК, также владеет московским ООО «Мастерфуд», выпускающим сухофрукты, орехи и другие суперфуды под брендами Natur Foods, Snack & Go, Botanica и «Натурвиль». На странице компании на сервисе по подбору персонала HeadHunter с конца 2024 года появились вакансии на работу в Biennale Group. Связаться с представителями сторон “Ъ” не удалось.

Biennale Group создана в 2007 году, с 2015 года бизнес принадлежал Дмитрию Тельману. В 2018 году компания выпустила 3 тонны продукции в год (более свежих данных нет). По данным СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Деловое партнерство», управляющего Biennale Group, выросла на 24,37% год к году, до 2,27 млрд руб., чистая прибыль — почти на 36,7%, до 780 млн руб.

«Мастерфуд» импортирует сырье из 60 стран, включая Филиппины, Вьетнам, Китай, Чили, Бразилию, Алжир. По данным СПАРК, выручка компании в 2023 году увеличилась на 48,48%, до 18,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась до 7,87 млн с 541 млн руб. в 2022 году.

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, с учетом того, что у компании отсутствуют долговые обязательства, стоимость всего бизнеса могла составить около 5 млрд руб.

В 2018 году на сайте администрации Подольска сообщалось, что Biennale Group запустила производство кондитерской продукции для Danone (ныне Health & Nutrition, H&N). В H&N подтвердили “Ъ”, что компании продолжают сотрудничать до сих пор. Там отмечают, что объемы производства остаются значительными.

Весь прошлый год производители сладостей сталкивались с ростом себестоимости производства из-за подорожания основных ингредиентов. По этой причине производителям пришлось поднимать отпускные цены в среднем от на 10–20% (см “Ъ” от 11 декабря 2024 года). По словам собеседника “Ъ” на кондитерском рынке, сейчас наиболее активно дорожают какао, растительные жиры и сливочное масло в том числе потому, что это сырье привязано к мировым ценам и валютным курсам, объясняет он. Собеседник “Ъ” отмечает, что при этом на российском кондитерском рынке наблюдается значительная конкуренция. Поэтому многие производители опасаются заметно повышать цены, так как это может привести к падению продаж.

По данным Росстата, объем производства кондитерских изделий в России в январе—ноябре 2024 года составил 3,9 млн тонн, увеличившись на 4,2% год к году. Во «Вкусвилле» отмечают, что сладости и кондитерские изделия входят в топ-5 самых популярных категорий по продажам в сети. Только с 13 по 19 января 2025 года их реализация увеличилась на 15% неделя к неделе. Активно пользуются спросом среди потребителей низкокалорийные десерты, а также сладости без сахара, добавили там.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков говорит, что за 2024 год продажи фитнес-снеков, включая батончики и десерты, в продуктовой рознице и на маркетплейсах выросли на 85% год к году. Но маржинальность этого бизнеса остается не очень высокой, составляя в среднем 5–7%, отмечает он. Показатель, по мнению эксперта, может быть связан с продажей продуктов по цене ниже желаемой из-за стремления захватить как можно большую долю рынка.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Алина Мигачёва