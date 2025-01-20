Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранцы отдаляются от Кремля

Словацкий J&T может продать гостиницу «Балчуг»

Одна из знаковых и дорогих гостиниц Москвы — «Балчуг Kempinski» у Кремля — может сменить собственника. Как стало известно “Ъ”, словацкая J&T Group, владеющая объектом около 17 лет, ведет переговоры о его продаже структурам бенефициара гостиниц «Пекин» в центре российской столицы и «Жемчужина» в Сочи. Сейчас инвесторы активны в гостиничном сегменте, но рассчитывать на высокую доходность в этом сегменте вряд ли стоит.

Здание гостиницы «Балчуг Kempinski»

Здание гостиницы «Балчуг Kempinski»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Здание гостиницы «Балчуг Kempinski»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Словацкая J&T Real Estate нашла покупателя на свой единственный актив в России — гостиницу «Балчуг Kempinski» категории «пять звезд» напротив Кремля в центре Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам двух из них, новым собственником актива станут структуры АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"», которые владеют одноименным отелем в Сочи и гостиницей «Пекин» в центре Москвы. Стороны не стали комментировать эту информацию. Так же поступили в Kempinski, которая управляет «Балчугом».

Один из собеседников “Ъ” уточняет, что сейчас стороны обратились за одобрением в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Источник “Ъ”, близкий к этой комиссии, подтвердил факт сбора документов к предстоящей сделки, но не стал называть имя потенциального покупателя.

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» на 75,4% принадлежит АО «Спектрум», конечные бенефициары которого не раскрываются. «Жемчужина» прежде принадлежала компании «Союз маринс групп» (ранее — Фонд поддержки морской пехоты и группа «Земляне»), основанной бизнесменом Александром Куликовым, погибшим в 2016 году. В 2023 году, по данным СПАРК, выручка АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» выросла на 8% год к году, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль — на 54%, до 546,8 млн руб.

J&T Real Estate владеет «Балчугом» (227 номеров) с 2008 года, когда выкупила 69% акций отеля за $110 млн у мэрии Москвы. По данным СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Балчуг», на балансе которого находится объект, выросла на 81% год к году, до 972,7 млн руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 446,2 млн руб.

Владельцем J&T Group, куда входит J&T Real Estate, считается Йозеф Ткач. По собственным данным, владеет коммерческой недвижимостью на €1,92 млрд в девяти странах. Первые попытки продать «Балчуг Kempinski» компания пыталась предпринять еще в 2016 году, писал тогда Forbes. До начала военной спецоперации РФ на Украине цена продажи объекта составляла €130–150 млн, но потенциальные покупатели предлагали около €80–100 млн, знает партнер CMWP Марина Смирнова.

Как длительный период роста загрузки на гостиничном рынке Москвы сменился снижением

Сейчас цена «Балчуга» может составить 12–14 млрд руб. (около $117–136 млн по текущему курсу ЦБ), считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Сегодня приобретение знакового отеля, особенно в пешей доступности от Кремля,— это возможность вложить на время капитал, считает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Но, оговаривается он, рассматривать объект высокодоходным не стоит: срок окупаемости может достичь 20 лет. Кроме того, у здания есть большой накопленный износ, который требует завершения работ по реновации, напоминает Марина Смирнова.

По итогам 2024 года именно отели категории «пять звезд» продемонстрировали наибольший рост стоимости номера и уровня загрузки. По подсчетам партнера NF Group Ольги Широковой, в прошлом году стоимость номера в сегменте выросла на 31% год к году, до 17 тыс. руб. в сутки, уровень загрузки увеличился на 6 процентных пунктов, до 72%. Такой результат был достигнут вследствие инфляции, сохранения позитивных трендов во внутреннем туризме и роста внешнего потока, в частности возвращения китайских туристов, говорит Ольга Широкова. На этом фоне инвесторы активно интересуются гостиничными комплексами, и потенциальных покупателей гораздо больше, чем продавцов, резюмирует Вадим Прасов.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...