Иностранцы отдаляются от Кремля

Одна из знаковых и дорогих гостиниц Москвы — «Балчуг Kempinski» у Кремля — может сменить собственника. Как стало известно “Ъ”, словацкая J&T Group, владеющая объектом около 17 лет, ведет переговоры о его продаже структурам бенефициара гостиниц «Пекин» в центре российской столицы и «Жемчужина» в Сочи. Сейчас инвесторы активны в гостиничном сегменте, но рассчитывать на высокую доходность в этом сегменте вряд ли стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание гостиницы «Балчуг Kempinski»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Здание гостиницы «Балчуг Kempinski»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Словацкая J&T Real Estate нашла покупателя на свой единственный актив в России — гостиницу «Балчуг Kempinski» категории «пять звезд» напротив Кремля в центре Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам двух из них, новым собственником актива станут структуры АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"», которые владеют одноименным отелем в Сочи и гостиницей «Пекин» в центре Москвы. Стороны не стали комментировать эту информацию. Так же поступили в Kempinski, которая управляет «Балчугом».

Один из собеседников “Ъ” уточняет, что сейчас стороны обратились за одобрением в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Источник “Ъ”, близкий к этой комиссии, подтвердил факт сбора документов к предстоящей сделки, но не стал называть имя потенциального покупателя.

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» на 75,4% принадлежит АО «Спектрум», конечные бенефициары которого не раскрываются. «Жемчужина» прежде принадлежала компании «Союз маринс групп» (ранее — Фонд поддержки морской пехоты и группа «Земляне»), основанной бизнесменом Александром Куликовым, погибшим в 2016 году. В 2023 году, по данным СПАРК, выручка АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» выросла на 8% год к году, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль — на 54%, до 546,8 млн руб.

J&T Real Estate владеет «Балчугом» (227 номеров) с 2008 года, когда выкупила 69% акций отеля за $110 млн у мэрии Москвы. По данным СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Балчуг», на балансе которого находится объект, выросла на 81% год к году, до 972,7 млн руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 446,2 млн руб.

Владельцем J&T Group, куда входит J&T Real Estate, считается Йозеф Ткач. По собственным данным, владеет коммерческой недвижимостью на €1,92 млрд в девяти странах. Первые попытки продать «Балчуг Kempinski» компания пыталась предпринять еще в 2016 году, писал тогда Forbes. До начала военной спецоперации РФ на Украине цена продажи объекта составляла €130–150 млн, но потенциальные покупатели предлагали около €80–100 млн, знает партнер CMWP Марина Смирнова.

Сейчас цена «Балчуга» может составить 12–14 млрд руб. (около $117–136 млн по текущему курсу ЦБ), считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Сегодня приобретение знакового отеля, особенно в пешей доступности от Кремля,— это возможность вложить на время капитал, считает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Но, оговаривается он, рассматривать объект высокодоходным не стоит: срок окупаемости может достичь 20 лет. Кроме того, у здания есть большой накопленный износ, который требует завершения работ по реновации, напоминает Марина Смирнова.

По итогам 2024 года именно отели категории «пять звезд» продемонстрировали наибольший рост стоимости номера и уровня загрузки. По подсчетам партнера NF Group Ольги Широковой, в прошлом году стоимость номера в сегменте выросла на 31% год к году, до 17 тыс. руб. в сутки, уровень загрузки увеличился на 6 процентных пунктов, до 72%. Такой результат был достигнут вследствие инфляции, сохранения позитивных трендов во внутреннем туризме и роста внешнего потока, в частности возвращения китайских туристов, говорит Ольга Широкова. На этом фоне инвесторы активно интересуются гостиничными комплексами, и потенциальных покупателей гораздо больше, чем продавцов, резюмирует Вадим Прасов.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов