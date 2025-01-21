Бюджет на три с половиной

Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил, по предварительной оценке, 1,7% ВВП, сообщил Минфин. Это почти вдвое больше, чем предполагалось изначально, но укладывается в осенние ожидания ведомства. Доходы по сравнению с 2023 годом выросли на 26%, расходы — на 24%. Нефтегазовые поступления поддержали некоторое ослабление рубля и относительно высокая цена нефти, прочие доходы — сборы НДС, которые в первой трети года заметно росли на восстановлении деловой активности.

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Минфин наконец подвел публичные итоги исполнения федерального бюджета в 2024 году. При доходах в 36,707 трлн руб. расходы составили 40,192 трлн руб. Дефицит — 3,485 трлн руб., или предварительно 1,7% ВВП. Дефицитным бюджет складывается все три военных года: в 2022-м доходы отстали от расходов на 2,1%, в 2023-м — на 1,9% ВВП. В профиците «госказна» в последний раз закрывалась в 2021 году (см. график).

Как и в предыдущие годы, основные параметры фактического исполнения отличаются от того, что было изначально заложено Минфином в законе о бюджете-2024: доходы оказались на 5%, а расходы — на 10% выше запланированных. Это при том, что жестким бюджет не был: при его верстке уже был заложен заметный рост как поступлений, так и трат — на 20% и 13% соответственно к итогу 2023 года.

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Из-за увеличения расходов в конце года дефицит-2024 получился почти вдвое выше начального плана в 0,9% ВВП (в середине года поправками к закону о бюджете он было увеличен до 1,1% ВВП). Итоговые 3,5 трлн руб. дефицита, как и прежде, закрыты из двух главных источников. 1,3 трлн руб. были взяты из Фонда национального благосостояния — его ликвидная часть (юани и золото) в результате «похудела» еще на треть и на 1 января 2025 года составляла 3,8 трлн руб. Остальной дефицит был закрыт внутренними заимствованиями через размещение ОФЗ.

Сравнивая итоги исполнения бюджета-2024 уже не с начальным планом, а с результатами 2023 года, отметим получившийся почти равномерным прирост обеих его частей.

Доходы приросли к уровню предыдущего года на 26% (как нефтегазовые, так и ненефтегазовые), расходы — на 24%.

Подробностей про доходную часть Минфин давно не раскрывает. Впрочем, про два налога, составляющих основу федерального бюджета (70% всех поступлений), известно. НДС, внутреннего и внешнего (то есть с производства и с импорта), собрано в минувшем году на 13,5 трлн руб.

Это на 16% больше, чем было в 2023-м— помогли восстановление деловой активности и, соответственно, рост оборотов бизнеса (прежде всего в первой трети года). НДПИ собрано 12,2 трлн руб. (по факту несколько меньше из-за возвратных выплат нефтяникам). Прирост — 29%.

Отметим, что увеличение нефтегазовых доходов произошло на фоне некоторого снижения в 2024 году российской нефтедобычи и ее экспорта (по данным Международного энергетического агентства) и при несколько «отставшей» от первоначального плана цене Urals. По данным Минэкономики, баррель российской нефти в среднем стоил в 2024 году $67,85 при изначально заложенной в закон о бюджете цене $70,3 (сниженной в середине года поправками до $65). Проседания доходов удалось избежать благодаря некоторому ослаблению рубля. При запланированном при верстке бюджета курсе 90,1 руб./$ по факту за 2024 год, по данным ЦБ, он сложился на среднем уровне 92,44 руб./$.

Структуру фактических расходов Минфин с мая 2022 года не раскрывает, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций. На что пойдут деньги налогоплательщиков, сообщается только при принятии бюджета. Так, было известно, что военные ассигнования в 2024 году должны были быть увеличены в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 25% всех трат (32,5% в 2025-м).

Вадим Вислогузов