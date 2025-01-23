На ужин приготовят дивиденды

В Челябинске суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных в 2002–2024 годах. По мнению надзорного ведомства, деньги были заработаны коррупционным путем. В счет государства также изъято ООО «Мишкинский продукт». Ответчики предлагали Генпрокуратуре мировое соглашение, однако она отказалась от сделки. Так же как и после удовлетворения иска о национализации «Макфы» в мае прошлого года, суд потребовал немедленного исполнения решения. Адвокаты намерены его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Челябинской области и бывший владелец АО «Макфа» Михаил Юревич, 2013 год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший губернатор Челябинской области и бывший владелец АО «Макфа» Михаил Юревич, 2013 год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшим владельцам АО «Макфа» Михаилу Юревичу, Вадиму Белоусову и их семьям. Заявление с требованием взыскать более 19,7 млрд руб. дивидендов и прибыли, полученных в 2002–2024 годах коррупционным путем, удовлетворено в полном объеме. Кроме того, в счет государства изъято 100% доли ООО «Мишкинский продукт». Решение принято на закрытом судебном заседании 23 января, подтвердил «Ъ-Южный Урал» адвокат Игорь Трунов.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению. Мы с ним не согласны, будем обжаловать»,— отметил Игорь Трунов.

Иск Генеральной прокуратуры РФ поступил в суд в ноябре 2024 года. В список ответчиков вошли 13 человек, среди которых бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, а также члены их семей. Сначала сумма взыскания составляла 18,1 млрд руб., однако в начале декабря прошлого года истец решил увеличить ее до 19,7 млрд руб.

Генпрокуратура также требовала обратить в доход государства долю Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт». Ответчица также являлась учредителем УК «М-групп», до национализации управлявшей АО «Макфа». Надзорное ведомство назвало предприятие имуществом, «полученным коррупционным путем».

В ходе рассмотрения иска Генпрокуратуре предложили заключить мировое соглашение на сумму 20 млрд руб. с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко — родственниками Михаила Юревича и Вадима Белоусова соответственно. Адвокат Игорь Трунов тогда сообщал, что при положительном решении «у ответчиков не будут забирать сверх арестованного на счетах». 22 января в счет мирового соглашения ответчики перечислили первые 5 млн руб.

Адвокат Игорь Трунов рассказал «Ъ-Южный Урал», что Генпрокуратура в итоге отказалась от сделки. Перечисленные 5 млн руб. будут направлены в счет погашения основной суммы взыскания.

Крупнейшее в России производство макарон «Макфа» в мае 2024 года перешло в собственность государства. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ, потребовавшей изъять в пользу государства активы предприятия. Стоимость «Макфы» была оценена в 46 млрд руб. Среди ответчиков числились 13 физических лиц, включая Михаила Юревича и Вадима Белоусова, а также 34 различных предприятия — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, Мишкинский комбинат хлебопродуктов в Курганской области, Каланчакский комбинат хлебопродуктов в Херсонской области, ООО «Родник» и другие.

Генпрокуратура доказала в суде, что Михаил Юревич и Вадим Белоусов во время исполнения государственной службы должны были прекратить ведение бизнеса. С помощью своих полномочий они оказывали своим предприятиям поддержку в виде субсидий и льготных кредитов, что нарушает антикоррупционное законодательство. В июле 2024 года ООО «УК "М-групп"», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс».

В настоящий момент бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов находятся в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3,2 млрд руб. за покровительство подрядчикам при ремонте и строительстве дорог.

Ольга Воробьева, Челябинск