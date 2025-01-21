Президент США повел на мировую

47-й президент США Дональд Трамп сделал первые заявления по Украине на посту главы Белого дома. Ни разу не упомянув украинский кризис в инаугурационной речи, он изложил свое видение урегулирования журналистам в Белом доме и своим сторонникам на арене стадиона Capital One. Подтвердив готовность вступить в диалог с Владимиром Путиным, Дональд Трамп пригрозил России «большими неприятностями», если найти решение не удастся. Как заявил ранее на заседании Совбеза России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США, однако считает главной задачей устранить первопричины конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что процесс подготовки его встречи с президентом России уже идет и ее надо провести в ближайшее время

Фото: Evan Vucci, AP Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что процесс подготовки его встречи с президентом России уже идет и ее надо провести в ближайшее время

Фото: Evan Vucci, AP

Урегулирование украинского кризиса остается одним из приоритетов новой администрации США, несмотря на то что ее глава Дональд Трамп не сказал ни слова об Украине и России в своей инаугурационной речи. В свой первый день на посту 47-го президента США господин Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, сделал первое после официального вступления в должность развернутое заявление по Украине.

Один из заданных президенту вопросов звучал так: «Вы сказали, что вскоре поговорите с президентом Путиным. А что насчет президента Зеленского и какое ваше послание ему?»

«Да, я бы поговорил (с Зеленским.— “Ъ”). Но он сказал мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может, да, а может, и нет. Я не знаю. Но он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Так что я бы надеялся, что у нас с ним (с Путиным.— “Ъ”) будут хорошие отношения и мы найдем общий язык. И, знаете, я склонен надеяться, что он хочет заключить сделку»,— ответил Дональд Трамп.

Подтвердив, что процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным уже идет и ее надо провести в ближайшее время, Дональд Трамп вновь заявил о своей решимости форсировать переговорный процесс. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться»,— добавил президент США.

На уточняющий вопрос, может ли он завершить конфликт за 24 часа, как обещал в период избирательной гонки, новый глава Белого дома отшутился, заметив, что у него еще есть полдня.

В свой первый день на посту главы Белого дома Дональд Трамп еще раз заговорил об украинском конфликте, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне. «Вы увидите много хорошего. Нам нужно остановить войны, которые идут, какие-то глупые вещи, которые происходят. Война на Украине. Ее никогда бы не было, а она началась. Как вы знаете, по Израилю не нанесли бы удар 7 октября»,— заявил новый американский лидер, поставив украинский конфликт в один ряд с конфликтом в Газе. Этот тезис перекликался с его инаугурационной речью, которую он произнес в Овальном зале Капитолия. Несмотря на то что в ней он ни разу не упомянул Россию и Украину, его пафос сводился к тому, что мощь США позволит «прекратить все войны».

В свой первый день пребывания в должности президента Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США, включая помощь Украине, которая остается одним из ее крупнейших получателей. В ходе общения с журналистами Дональд Трамп снова затронул эту тему. По его словам, США уже потратили на помощь Украине на $200 млрд больше, чем другие члены НАТО. В связи с этим, считает Дональд Трамп, другим членам альянса в дальнейшем придется выделять Киеву больше средств, чтобы установить справедливое равновесие в расходах с США. «НАТО нужно платить больше средств, и им придется сравнять счет»,— предупредил он.

В тот же день новые заявления по Украине сделал и Марко Рубио, кандидатура которого на должность госсекретаря США в администрации Трампа в понедельник была утверждена Сенатом. Беседуя с журналистами после слушаний, Марко Рубио подтвердил свою готовность активно работать вместе с президентом Трампом для достижения мира на Украине. «Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент. Он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты»,— заявил Марко Рубио, впрочем признав, что «достичь этого будет сложно».

«Всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется чем-то пожертвовать»,— добавил Марко Рубио, впрочем уйдя от вопроса о том, на каких условиях может быть достигнуто мирное соглашение. «Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, это переговоры на таком уровне, с такими ставками, что лучше всего вести их с помощью дипломатии, а не на публичных форумах»,— отметил он.

При этом новая администрация США считает первоначальным шагом на пути к урегулированию прекращение огня.

В ходе сенатских слушаний назвав это «главным приоритетом президента», Марко Рубио добавил, что «фактически часть этой работы уже началась и можно надеяться, что некоторые подготовительные шаги уже сделаны».

На прошлой неделе, выступая на слушаниях в Сенате, Марко Рубио заявил, что вопрос нейтралитета Украины в конечном счете будет частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта, при этом в рамках урегулирования также может обсуждаться ослабление антироссийских санкций. Будущий глава Госдепа США признал, что Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до начала СВО в феврале 2022 года.

В свою очередь, выступая в понедельник на заседании Совбеза РФ незадолго до инаугурации Дональда Трампа, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту и «самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили».

Российский лидер указал на то, что Москва видит сигналы новой администрации США о ее желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

С другой стороны, как пояснил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков, «пока никаких конкретных выходов» на российских представителей со стороны новой администрации США не было, притом что, по сообщениям, «Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями». Как бы то ни было, Россия, по словам господина Ушакова готова к переговорам с США по Украине.

Сергей Строкань