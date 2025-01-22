«Звук» перемен

По данным “Ъ”, новым гендиректором музыкального сервиса «Звук» станет Артем Лебедев, сейчас исполняющий обязанности директора по продукту. Михаил Ильичев, возглавлявший сервис с 2014 года и после его ребрендинга, переходит в совет директоров стриминга. Участники рынка предполагают, что на новой должности Михаил Ильичев займется консолидацией структуры компании, а господин Лебедев продолжит отвечать за стратегию развития «Звука».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением гендиректора музыкального сервиса «Звук» (один из старейших сервисов на рынке, принадлежит АО «Новые возможности»; в прошлом — Zvooq, «СберЗвук») Михаила Ильичева к сотрудникам платформы (есть в распоряжении “Ъ”). Из него следует, что господин Ильичев покидает должность и переходит в совет директоров стриминга. Исполняющим обязанности гендиректора станет Артем Лебедев, занимающий должность директора по продукту: «В роли члена совета директоров я сосредоточусь на долгосрочном развитии компании — будем внимательно отслеживать ключевые тренды, готовиться к вызовам и укреплять позиции "Звука" на рынке». В «Звуке» “Ъ” подтвердили смену гендиректора.

Михаил Ильичев с 2008 года возглавлял видеосервис RuTube, три года спустя перешел на должность гендиректора Dream Industries. С 2014 и до 2017 года являлся гендиректором сервиса Zvooq, вновь возглавил компанию после ребрендинга («СберЗвук») в 2020 году.

Артем Лебедев присоединился к команде в мае 2024 года. До «Звука» господин Лебедев семь лет занимался развитием онлайн-кинотеатра IVI: отвечал за продукт, дизайн, бренд, привлечение аудитории, оптимизацию организационных процессов и формирование новых направлений.

Сервис Zvooq был запущен в 2011 году. Вместе с проектами Bookmate, «Теории и практики», DI Telegraph и Exchang.es сервис входил в холдинг Dream Industries. Конечным владельцем более 60% Zvooq являлась компания «Юлмарт», а также основатели и менеджеры сервиса Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. Оставшиеся акции находились у финского фонда Essedel Capital, бизнес-ангелов и менеджмента компании в виде опционов. В 2020 году Сбербанк объявил о покупке Zvooq, на базе которого банк планировал создать собственный музыкальный сервис «СберЗвук». Два года спустя банк продал актив АО «Новые возможности» (см. “Ъ” от 19 апреля 2022 года).

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Звук» в 2023 году составила 4,7 млрд руб. при чистом убытке в 1,4 млрд руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 3,7 млрд руб. с чистым убытком в 858,8 млн руб. Общее время прослушиваний за прошлый год в «Звуке» составило 63,4 млн часов, сообщал Сбербанк в декабре прошлого года в своем Telegram-канале.

Рынок музыкальных стримингов — традиционно закрытая индустрия. Руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович в интервью “Ъ” в конце прошлого года рассказывала, что в месяц музыку на этом сервисе слушают 24 млн подписчиков «Яндекс Плюса» и «это больше, чем у кого-либо на рынке». Количество пользователей «Звука» не раскрывается, в момент покупки сервиса «Сбером» последний рассчитывал вывести его в лидеры аудиостриминга в России (см. “Ъ” от 2 декабря 2020 года).

«Скорее всего, Михаил Ильичев достиг определенных показателей "Звука" и теперь, что логично, переходит по карьерной лестнице к более высокой должности»,— считает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке. Другой источник “Ъ” на медиарынке предполагает, что господин Ильичев перешел в совет директоров для консолидации структуры стриминга: «Речь идет о потенциальной сделке по возможному объединению с крупнейшим на российском рынке цифровым дистрибутором контента Zvonko Digital». Совладельцы и топ-менеджеры последнего ранее увеличивали свои доли в активе (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года). Артем Лебедев продолжит развивать рекомендательные системы сервиса, а также отвечать за технические нововведения, считают собеседники “Ъ”.

Юлия Юрасова