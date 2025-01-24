Песков: Путин готов к разговору с Трампом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Кремль ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно. Накануне, 23 января, американский президент заявил о намерении «немедленно» провести встречу с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем»,— сказал пресс-секретарь в ходе пресс-колла. Так он ответил на вопрос журналистов, стоит ли ждать диалога президентов США и России в эти выходные.

Вчера Дональд Трамп также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил ему о готовности «заключить сделку о прекращении войны». Республиканец говорил, что российско-украинский конфликт нужно завершить «не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения миллионов потраченных впустую жизней».

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».