Контрацепция должна быть обратимой

В Минздраве РФ предложили пересмотреть подходы к медицинской стерилизации. Сейчас этот метод необратимой контрацепции доступен для россиян старше 35 лет или граждан с двумя (и более) детьми, а также тех, кто имеет соответствующие медпоказания. В ведомстве не уточняют, идет ли речь о запрете процедуры или ужесточении правил. В рамках конгресса по репродуктивной медицине, где прозвучало это заявление, также шла речь о необходимости достичь суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году в 1,6 (учитывает количество рождений на одну женщину), притом что в 2023 году показатель составлял 1,41. В медицинском ведомстве назвать суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году пока не могут, но признают, что во всем мире тенденции складываются неблагоприятные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подход к стерилизации как к методу необратимой контрацепции, возможно, нуждается в пересмотре. «Очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации, потом жалеет о сделанном выборе»,— объяснила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко в ходе прошедшего в понедельник в Москве конгресса по репродуктивной медицине. Она добавила, что «методов много, и мы должны предоставить все возможности». “Ъ” направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить, как планируется пересмотреть подход к этой процедуре, однако на момент публикации ответ не получил.

Отметим, число операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 года достигло максимума с 2006 года — 15 тыс. таких вмешательств, что составляет 44,6 стерилизации на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

Это следует из опубликованного в конце декабря статистического сборника «Здравоохранение в России 2023».

Под стерилизацией как методом контрацепции понимается хирургическая процедура, направленная на постоянное предотвращение беременности, говорит репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова. Существуют два основных типа стерилизации: для женщин это сальпингэктомия (перевязка маточных труб), для мужчин — вазэктомия (перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков).

Госпожа Шустова отмечает, что оба метода считаются очень эффективными — более 99% надежности — и не оказывают влияния на уровень гормонов или менструальный цикл у женщин, а также не влияют на сексуальную функцию у мужчин.

По статистике, продолжает врач, вазэктомия используется реже. Выбор зависит от индивидуальных обстоятельств, предпочтений и медицинских показаний. Среди них врач называет наличие серьезных заболеваний, которые могут усугубиться при беременности (например, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые формы диабета, болезни почек); повторяющиеся тяжелые осложнения при предыдущих беременностях; наличие опасных для жизни состояний, которые могут возникнуть в результате беременности (например, рак с прогнозом, не позволяющим выносить беременность); психические расстройства, которые могут усугубиться при беременности.

Кроме того, указывает Виктория Шустова, есть социальные и психологические факторы: наличие нескольких детей и желание избежать дополнительных беременностей по социальным или экономическим причинам; психологическая травма от предыдущих беременностей или родов; риск передачи наследственных заболеваний детям.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», медицинская стерилизация может быть проведена только по письменному заявлению гражданина в возрасте старше 35 лет или в ином возрасте, но при наличии не менее двух детей. Если есть медицинские показания, то возраст и наличие детей в расчет не принимаются.

На конгрессе по репродуктивной медицине, где прозвучало заявление о возможности пересмотреть подход к стерилизации, министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт в прошлом году после консультаций со специалистами.

Он пояснил, что более 260 тыс. беременных в прошлом году прошли мотивированные анкетирования, в рамках которых получили сведения о мерах соцподдержки с учетом их конкретной жизненной ситуации. Господин Мурашко также указал, что 3,5 млн женщин и 2,5 млн мужчин в прошлом году прошли скрининг на репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации.

Елена Шешко уточнила, что женщин репродуктивного возраста становится все меньше: сейчас их в стране насчитывается 34,3 млн, тогда как еще в 2020 году было 35 млн. По словам чиновницы, стоит задача достичь суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году в 1,6 (показатель учитывает количество рождений на одну женщину), а к 2036 году — 1,8. В 2023 году этот показатель в стране был 1,41. «Мы пока не можем сказать, какой он у нас в 2024 году, но мы понимаем: тенденции не самые благополучные были в этом году не только в РФ, но и во всем мире»,— признала госпожа Шешко.

Наталья Костарнова