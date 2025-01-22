Владимир Путин переназначил Игоря Краснова генпрокурором

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Он занимает этот пост с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В соответствии с ч. 2 ст. 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и 5 ст. 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации»,— сказано в указе.

Генпрокурор назначается на должность сроком на пять лет. Один и тот же человек может неоднократно занимать этот пост. На него также не распространяется введенный по закону предельный возраст нахождения на службе (65 лет).

Игорю Краснову 49 лет, он возглавляет генпрокуратуру с 22 января 2020 года. С февраля того же года является членом Совета безопасности РФ и входит в Совет при президенте по противодействию коррупции. С 30 апреля 2016 года по 22 января 2020-го занимал пост зампредседателя Следственного комитета РФ.