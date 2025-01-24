Орбан связал продление санкций против РФ с возобновлением Украиной транзита газа

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится на продление антироссийских санкций только при выполнении Украиной нескольких условий. Среди них он назвал возобновление транзита газа из РФ, прекращение атак на «Турецкий поток» и гарантии со стороны Киева, что транзит нефти не будет прекращен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам, что если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ»,— сказал Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его мнению, Украина должна прекратить и атаки на другие маршруты поставки газа из России. К ним относятся и компрессорные станции «Турецкого потока». Напомним, что 11 января станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке девяти беспилотников. По информации Минобороны, все они были сбиты, но при падении обломков здание и оборудование получили повреждения.

Еще одним условием венгерский премьер назвал гарантии, что транзит нефти через Украину не будет прекращен. «Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери»,— подчеркнул Виктор Орбан.

Действие санкционных пакетов ЕС должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран—членов ЕС. Следующее голосование пройдет 31 января. В середине января господин Орбан призывал отменить антироссийские санкции, поскольку они вредят экономике Европы. «Газпром» 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Венгрия вплела интригу».