Бывшему депутату сложили убийства

Cуд в Петербурге на основании вердикта присяжных приговорил экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко к 24 годам колонии строгого режима по делу об убийстве в 2004 году на Кипре двух бизнесменов и переводчицы. Ранее экс-парламентарий уже был осужден как организатор убийства депутата ГД Галины Старовойтовой, и в четверг суд при определении наказания учел это. Вину Михаил Глущенко не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Глущенко назвал свое дело сфальсифицированным, но присяжные с ним не согласились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Глущенко назвал свое дело сфальсифицированным, но присяжные с ним не согласились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга Дмитрий Хамадиев 23 января вынес приговор бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко, в свое время известному в определенных кругах как Миша Хохол. Он признан организатором убийства, совершенного группой лиц по найму (ч. 3 ст. 33 и пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб.

С учетом ранее вынесенного приговора итоговый срок составил 24 года строгого режима.

Также частично были удовлетворены гражданские иски от родственников одного из убитых — Вячеслава Шевченко — о возмещении морального вреда на сумму 8 млн руб. Дочь и брат коммерсанта требовали с него 10 млн и 5 млн руб. соответственно.

Присяжные в ноябре минувшего года признали Михаила Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.

В материалах дела говорится, что между Глущенко и владельцами АО «Метрополь» братьями Сергеем и Вячеславом Шевченко (последний также был депутатом Госдумы от ЛДПР) существовала договоренность «об обеспечении безопасности и гарантии отсутствия претензий со стороны других криминальных структур».

Размер платы за «крышу» на начало 2004 года составлял $50 тыс. ежемесячно.

По версии следствия, когда Глущенко узнал, что бизнесмены решили отказаться от сотрудничества, то потребовал в качестве отступных $10 млн либо передачи ему акций «Метрополя».

«Шевченко отказался выполнить его требования и после этого был убит на Кипре…» — говорится в обвинительном заключении по делу. При этом, по версии следствия, зная, что бизнесмен живет не один, Глущенко приказал расправиться и потенциальными свидетелями.

Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и работавшую у них переводчицей Валентину Третьякову нашли мертвыми в кипрском доме совладельца «Метрополя» в пригороде города Пафос. Экспертиза установила, что их забили битами и топором. Киллеры, указано в деле, поместили трупы в полиэтиленовые пакеты, чтобы потом уничтожить, но не успели, так как к коттеджу подъехали знакомые семьи, которые и вызвали полицию. Из непосредственных исполнителей установить удалось лишь одного, некоего Виктора Крупицу, который находится в розыске.

В последнем слове 22 января Михаил Глущенко заявил, что следствие оказывало на него давление, якобы обещая меньший срок в обмен на признание вины.

Порой бывший парламентарий производил странное впечатление, например, утверждал, что ему «надо ехать в Киев, чтобы внедриться в украинские спецслужбы», чтобы «спасти Петербург» от «грязной бомбы».

Перед оглашением приговора 67-летний Михаил Глущенко пожелал собравшимся журналистам «доброго утра» и пожаловался на подскочившее давление, которое вызвало у него головокружение. Отметим, что начиная с весны прошлого года слушания проходили в присутствии врача медсанчасти петербургского СИЗО №5. Впрочем, на последнем заседании обвиняемый, несмотря на запрошенные накануне прокуратурой 24,5 года, выглядел бодрым и веселым.

Даже находясь за решеткой, подсудимый активно общался с прессой, в очередной раз заявив о своей невиновности и назвав свое уголовное дело сфабрикованным.

На вопрос “Ъ”, кто, если не он, мог организовать тройное убийство на Кипре, прямого ответа Глущенко не дал, однако очень негативно охарактеризовал погибшего предпринимателя Шевченко.

Адвокат осужденного Георгий Валович назвал приговор несправедливым и незаконным.

«Нет ни одного доказательства, что потерпевшие покинули территорию Российской Федерации, никакого опознания трупов не производилось, не доказано, что Глущенко и тот, кого называют его пособником, были на Кипре. То, что Глущенко обещал кого-то убить, говорят люди, которые заинтересованы, чтобы он получил срок»,— подчеркнул защитник.

Напомним, экс-парламентария задержали в 2009 году по обвинению в вымогательстве. В 2013 году он получил за это восемь лет колонии. Позже он был обвинен в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, застреленной в 1998 году в подъезде своего дома в центре Санкт-Петербурга. Мотивом преступления было названо неприятие профессиональной деятельности госпожи Старовойтовой. Глущенко вину по этому делу признал, назвав заказчиком убийства авторитетного петербургского предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), и получил по совокупности 17 лет строгого режима. С учетом отбытых лет за время следствия он мог выйти на свободу в июне 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал Глущенко в освобождении по УДО.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург