«Альтера Капитал» косметит новый рынок

Подконтрольный Кириллу Андросову инвестфонд «Альтера Капитал» получил 45% в производителе антивозрастной косметики «Селтек». Маржинальность этого бизнеса может достигать 30% из-за растущего спроса на подобную продукцию. Но потенциал для его роста рискует оказаться быстро исчерпанным из-за высокой конкуренции на косметическом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале января 2025 года ООО «Альтера Капитал» получило 45% в ООО «Селтек», следует из СПАРК. Свои доли частично уступили остальные совладельцы бизнеса. Сейчас по 18,3% в «Селтеке» контролируют Татьяна Сьянова, Рафаэль Артюшев и Василий Кудинов. В компании оперативно не ответили “Ъ”. В «Альтере Капитал» подтвердили факт сделки, но не стали раскрывать сумму инвестиций в компании. В инвестфонде лишь уточнили, что средства пойдут на финансирование разработок и запуск новых продуктов.

ООО «Селтек» создано в 2022 году и производит антивозрастные средства по уходу за кожей под брендами Biocellium и Solutosome. Технология предполагает в том числе использование стволовых клеток. Продукция пока мало представлена на рынке. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова говорит, что бренд Biocellium не считается известным, поэтому массово используемым в салонах красоты. Она предполагает, что продукция может быть ориентирована на домашний уход или специалистов, работающих индивидуально.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский поясняет, что разработка рецептуры, создание продукта и необходимого товарного запаса для уходовой косметики обычно стоит 10–20 млн руб. Но больше может потребоваться на продвижение нового бренда. Эксперт поясняет, что рынок считается очень конкурентным: за потребителей борются не только российские, но и зарубежные, в том числе корейские, производители. Лялья Садыкова замечает, что салоны красоты обычно отдают предпочтение сложившимся брендам.

ООО «Альтера Капитал», согласно СПАРК, контролируется Кириллом Андросовым (95% долей) и Денисом Климовым (5%). Господин Андросов известен по опыту работы в госструктурах: в 2005–2008 годах он был замминистра экономики, в 2008–2010 годах работал в аппарате правительства РФ, в 2012–2017 годах возглавлял совет директоров «Аэрофлота». Фонд «Альтера Капитал» существует с 2010 года и инвестирует в различные проекты в сфере технологий и строительства. Сейчас фонд в том числе совладелец застройщика AB Development.

«Альтера Капитал» верит в перспективы роста рынка косметики на основе клеточных технологий в свете импортозамещения, говорят в фонде. Госпожа Садыкова подтверждает, что спрос на продукты со стволовыми клетками растет. Менеджер практики сопровождения сделок консалтинговой компании НЭО Виктор Саяпин добавляет, что с точки зрения вложений наиболее интересны инвесторам компании с узкой специализацией и сильной стратегией, часто стартапы.

Петр Бобровский называет использование стволовых клеток в косметике популярным маркетинговым ходом. В реальности такие разработки, по его словам, применяются лишь в серьезной медицине. «Косметика не может лечить, она улучшает внешний вид, увлажняет кожу, но выпуск лекарственного препарата — это совсем другая процедура и требования»,— поясняет он. Маржинальность бизнеса, по мнению господина Бобровского, сильно зависит от сегмента. Для высокого ценового сегмента ожидаемый уровень — около 30%. Господин Саяпин оценивает среднерыночное значение в 15–30%.

Инвестиция в «Селтек», по словам представителя «Альтеры Капитал», рассматривается как долгосрочная, но предполагает быструю окупаемость. Господин Саяпин обращает внимание на то, что риском для специализированных производителей остается существенное снижение темпов роста при исчерпании первоначального спроса. «Производитель массовой косметики так или иначе столкнется с жесткой конкуренцией»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова