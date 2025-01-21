Больше не стоять им у военкомата

Столичные власти и военкоматы Москвы начали кампанию по первичной постановке граждан на воинский учет в электронном виде. 17-летним призывникам и их родителям рассылают СМС и электронные уведомления, а в их личные кабинеты на сайте мэрии направляют цифровые приписные свидетельства. Как убедился “Ъ”, это восьмистраничный документ с номером удостоверения, ФИО и датой рождения призывника, подписанный электронной подписью столичного военкома Максима Локтева. По его словам, цифровые приписные примут при зачислении в вуз и при трудоустройстве. Закон позволяет выдавать такие цифровые документы, но их форму нужно утвердить приказом Минобороны, чего пока не сделано, объясняет юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев, с 1 января по 31 марта в столице граждане, которым в 2025 году исполнится 17 лет, и их родители станут получать СМС и уведомления через портал mos.ru «об автоматической первоначальной постановке на воинский учет». «Посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится»,— пояснил во вторник агентству «Москва» господин Локтев, пообещав, что в личные кабинеты призывников и их родителей направят и сами электронные приписные удостоверения. Цифровые документы, добавил военком, можно будет предъявить при зачислении в вуз или приеме на работу.

Корреспондент “Ъ” убедился, что соответствующая рассылка СМС (от абонента mos_info) и уведомлений от портала мэрии началась в тот же день.

Так, сотруднику “Ъ” было указано в сообщении, что постановка на первичный воинский учет происходит дистанционно, а удостоверение сына (ему исполнилось 17 лет) уже направлено в личный кабинет на сайте mos.ru.

Там обнаружился восьмистраничный черно-белый документ, похожий по структуре на классическое приписное свидетельство. На его первой странице указана пятизначная серия и девятизначный номер удостоверения, ФИО и дата рождения призывника. В таблице на второй странице фигурирует отметка о принятии на учет военным комиссариатом Москвы «на основании протокола №1 от 16 января 2025 года». При этом на той же странице в разделе о «решении призывной комиссии» в документе сына сотрудника “Ъ” стоят прочерки. Кроме того, в удостоверении содержится две памятки (об обязанностях призывников и по первоначальной постановке на учет), а также электронная подпись военкома Максима Локтева (действительная до мая 2025 года).

Господин Локтев отметил, что получение документа не означает присвоения призывнику категории воинской годности — для этого после 18-летия необходимо явиться в военкомат, в том числе для прохождения медкомиссии.

Отметим, в апреле 2023 года был принят федеральный закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках. Президент Владимир Путин поручал использовать реестр повесток во время осеннего призыва 2024 года.

Реестр предусматривает ряд ограничений для призывников. Так, после отправки повестки им запрещается выезд за границу, а уклонистам могут запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты. С созданием реестра возникли затруднения. В Минцифры ранее говорили, что его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен ранее 2025 года из-за «очень жестких» требований безопасности и необходимости создания инфраструктуры. В осенний призыв 2024 года рассылка электронных повесток проводилась в тестовом режиме в трех регионах, заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Господин Локтев не уточнил, выступают ли электронные приписные удостоверения частью реестра, сказав лишь, что в Москве «не первый год совершенствуются процедуры, связанные с воинским учетом».

Адвокат Александр Передрук обращает внимание, что ст. 9 принятого в 2023 году закона о цифровом воинском реестре «в принципе позволяет осуществлять постановку на воинский учет до введения в эксплуатацию реестра». В этой статье, в частности, говорится о возможности «постановки на воинский учет без личной явки… без использования таких информационных систем (реестра.— “Ъ”)». Юрист Арсений Левинсон говорит, что законодательство позволяет выдавать приписные свидетельства «в форме электронного документа». Но все формы документов воинского учета утверждены приказом министра обороны РФ №700 от 2021 года, а правки в этот документ не вносились, обращает внимание юрист. Господин Левинсон отмечает, что законодательством предусматривается только федеральный реестр и пока непонятно, что делать гражданину с полученным в Москве цифровым приписным свидетельством при переезде в другой регион, где нет технической возможности внести в него изменения. Военный комиссар Москвы Максим Локтев пояснил, впрочем, что при желании граждане могут получить и бумажное приписное свидетельство в едином призывном пункте на улице Яблочкова.

Александр Воронов