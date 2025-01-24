Минпросвещения прокомментировало заявления о песнях Shaman'а в школьной программе

Минпросвещения отреагировало на сообщения СМИ о включении песен Олега Газманова и Shaman'а в перечень музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах. Накануне депутат Сергей Колунов заявлял, что дети начнут изучать композиции этих артистов уже в сентябре 2025 года. По его словам, для изменений программы школьных уроков музыки в Госдуме создана экспертная группа. В Минпросвещения отметили, что составлением песенника занимается группа, курируемая ведомством, а с представителями общественности список будет обсуждаться только после его готовности.

В марте 2024 года Сергей Колунов направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с просьбой дополнить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов». Тогда в Минпросвещения заявили, что готовы рассмотреть предложения депутата, но указали на наличие в программе патриотических произведений. В пример ведомство привело оперу «Иван Сусанин» М. И. Глинки и увертюру П. И. Чайковского «1812 год».

23 января господин Колунов заявил, что рабочий вариант песенника для 1–8 классов будет составлен экспертной группой Госдумы к середине февраля, а затем вынесен на обсуждение профессионального сообщества. По его словам, к лету обсуждения завершатся, а с 1 сентября дети уже начнут изучать песни современных авторов, в том числе Олега Газманова и Shaman'а.

Полина Мотызлевская