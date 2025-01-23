Газообразно спросу

Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,4%, до 708 млрд кубометров. У большинства независимых производителей, в том числе «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза», производство газа снижалось на протяжении года из-за оптимизации добычи нефти в условиях сделки ОПЕК+. А «прочие производители» во главе с «Газпромом», наоборот, нарастили добычу из-за роста экспорта и потребления на внутреннем рынке — сразу на 12,25%, до 458,7 млрд кубометров. Но аналитики ожидают, что в 2025 году тренд может измениться: добыча будет снижаться, в первую очередь из-за потери украинского транзита, а также вероятного сокращения спроса в РФ из-за теплой зимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Газпром» активно пытается снять свой экспорт с европейской иглы

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ «Газпром» активно пытается снять свой экспорт с европейской иглы

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ по итогам 2024 года выросла год к году на 7,4%, до 708 млрд кубометров. В декабре производство газа по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 2,7%, до 64,8 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах.

Добыча газа «прочими производителями», в основном отражающая показатели «Газпрома», за январь—декабрь 2024 года выросла на 12,25% год к году, до 458,7 млрд кубометров. За декабрь производство «прочих» увеличилось на 7,3% год к году, до 45,3 млрд кубометров. Глава «Газпрома» Алексей Миллер 26 декабря сообщал, что в 2024 году добыча газа компании может увеличиться на 61 млрд кубометров по сравнению с 2023 годом — до около 416 млрд кубометров.

Рост добычи газа в 2024 году можно объяснить высоким спросом на внутреннем рынке, а также увеличением поставок на внешние рынки.

Так, поставки по «Турецкому потоку» выросли на 22,4% год к году, до 14,96 млрд кубометров, через Украину — на 2,2%, до 13,75 млрд кубометров.

После прекращения украинского транзита с 1 января 2025 года «Газпром» поставляет газ в Европу только по одному маршруту: через «Турецкий поток» по направлению к Венгрии. Отсечение большей части европейского рынка с 2025 года окажет влияние на добычу «Газпрома» несмотря на то, что компания стремится наращивать поставки на альтернативные рынки — в Китай и страны Центральной Азии.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК сообщал, что увеличил добычу газа в 2024 году на 2,1%, до 84 млрд кубометров.

В декабре добыча компании упала на 5,5% год к году, до 6,98 млрд кубометров. Добыча на подпавшем под санкции «Арктик СПГ-2» в декабре опустилась до минимума — 29 тыс. кубометров. Добыча на проекте НОВАТЭКа «Ямал СПГ» выросла за год на 5,9%, до 32,96 млрд кубометров. Вероятно, компания старалась максимально загрузить свой флагманский проект для максимизации валютной выручки.

Добыча газа «Роснефти» по итогам 2024 года снизилась на 2,7%, до 75,6 млрд кубометров, в декабре — на 10,2%, до 6 млрд кубометров. Показатели компании, вероятно, оказались под давлением из-за летней аварии на «Роспане», где добыча по итогам года упала сразу на 16%.

«Газпром нефть» в 2024 году нарастила добычу на 2% год к году, до 29,9 млрд кубометров, в основном за счет «Газпромнефть-Оренбург» и «Газпромнефть-Хантос». В декабре показатель снизился на 1,2%, до 2,6 млрд кубометров.

Показатели по добыче газа у остальных независимых производителей, вероятно, отражают оптимизацию добычи нефти в условиях ограничений, связанных со сделкой ОПЕК+.

Так, ЛУКОЙЛ снизил добычу газа по итогам 2024 года на 0,6%, до 17,9 млрд кубометров, в декабре производство газа выросло на 5,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 1,63 млрд кубометров.

«Сургутнефтегаз» в январе—декабре 2024 года снизил добычу сразу на 11,9%, до 6,2 млрд кубометров, в декабре — на 11,7% год к году, до 498 млн кубометров. Производство газа ННК в 2024 году сократилось на 1,4%, до 6,5 млрд кубометров, в декабре — на 3,75%, до 539 млн кубометров.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» за год упала на 7,9% год к году, до 8,97 млрд кубометров, а в декабре производство газа на проекте сократилась на 25%, до 739 млн кубометров. Добыча на СРП-проекте «Сахалин-2» по итогам 2024 года снизилась на 3%, до 16,23 млрд кубометров, за декабрь производство выросло на 1% год к году, до 1,72 млрд кубометров.

Виталий Ермаков из ВШЭ ожидает, что в консервативном сценарии добыча в РФ в 2025 году составит 670–680 млрд кубометров в зависимости от спроса. «Если спрос будет выше, объемы добычи сравнительно легко увеличить»,— отмечает он. Так, говорит эксперт, в 2025 году еще на 7 млрд кубометров, до 38 млрд кубометров, должны вырасти поставки газа в Китай, но уйдут около 14 млрд кубометров, которые ранее экспортировались транзитом через Украину. Из-за теплой зимы спрос на внутреннем рынке может упасть еще на 10 млрд кубометров, на добычу также могут влиять возможные санкции в отношении российского СПГ, добавляет господин Ермаков.

Татьяна Дятел