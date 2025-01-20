Поправляй и властвуй

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января поручил подготовить поправку к новой редакции закона о местном самоуправлении (МСУ), позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. Поправка призвана разблокировать «зависшую» в Думе муниципальную реформу, отложенную в конце прошлого года из-за межфракционных разногласий и позиции ряда регионов, прежде всего Татарстана, жестко раскритиковавшего требование о безусловном переходе с двухуровневой на одноуровневую систему МСУ. Впрочем, думская оппозиция, как выяснил “Ъ”, не спешит поддерживать законопроект даже с учетом будущей поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ради преодоления возникших разногласий Вячеслав Володин (справа) готов пожертвовать одной из главных идей соавтора муниципальной реформы Павла Крашенинникова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ради преодоления возникших разногласий Вячеслав Володин (справа) готов пожертвовать одной из главных идей соавтора муниципальной реформы Павла Крашенинникова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О необходимости разработать ко второму чтению законопроекта о МСУ «межфракционную поправку» о праве субъектов РФ самостоятельно определять модель местного самоуправления Вячеслав Володин заявил 20 января на совете палаты. Как сообщила пресс-служба Думы, поправка должна «дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления». Внесение в документ таких изменений, указала пресс-служба, «позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении», и «именно об этом говорили главы заксобраний регионов на встрече с Вячеславом Володиным» (она состоялась 16 декабря).

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», разработанный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), был принят в первом чтении 25 января 2022 года. Срок представления в профильный комитет поправок ко второму чтению несколько раз продлевался, и к детальному рассмотрению проекта депутаты вернулись лишь в осеннюю сессию 2024 года. Второе чтение было назначено на 12 декабря, однако днем раньше совет Думы принял решение перенести рассмотрение вопроса. Как пояснил после заседания совета господин Володин, «все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений».

Одной из самых дискуссионных новелл документа стало упразднение городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Среди регионов наибольшее недовольство по этому поводу выразил Татарстан: Госсовет (парламент) республики направил Вячеславу Володину письмо с критикой новых норм, а глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Россией «нельзя управлять одним шаблоном». Главными критиками реформы в Думе стали КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

Авторы законопроекта заверили “Ъ”, что предложенная поправка реформу в целом не отменяет. «Реформа не в одноуровневой системе, а в сведении в один закон и унификации полномочий МСУ»,— подчеркнул Андрей Клишас. При этом он отметил, что у тех регионов, которые сохранят двухуровневую систему, «останется та же проблема, что и сейчас»: «Полномочия все сведены в один закон и унифицированы, а какой — первый или второй — уровень отвечает за их реализацию, непонятно».

«Реформа заключается не только в переходе на одноуровневую систему. Это изменение правил по взаимодействию органов власти. Очень важно было систематизировать законодательство о МСУ. Сейчас оно регулируется более 100 актами, которые часто противоречат друг другу, что порождает конфликты между надзирающими органами и руководителями МСУ»,— пояснил, в свою очередь, Павел Крашенинников. Он также добавил, что одной поправкой дело теперь не ограничится: нужно будет прописать в законопроекте особенности перераспределения полномочий там, где двухуровневая система сохранится.

Представители думской оппозиции позитивно оценивают предоставление регионам возможности самим выбирать систему МСУ, но все равно не намерены поддерживать реформу в целом, полагая, что лучше оставить все как есть.

«Мы ценим стремление председателя Госдумы улучшить этот законопроект. Но "Справедливая Россия — За правду" даже с учетом таких возможных поправок будет голосовать против,— заявил “Ъ” лидер СРЗП Сергей Миронов.— Не сомневаюсь, что большинство регионов во главе с руководителями от "Единой России" все равно выберут новую систему, которая позволяет губернаторам назначать и снимать мэров, ликвидирует ближайший к людям уровень власти. И нашим гражданам будет еще сложнее достучаться до чиновников, заявить о своих правах и проблемах». Реформа МСУ нужна, но «в кардинально ином направлении», уверен господин Миронов: «Нужно не упразднять, а укреплять МСУ, в том числе дополнительными деньгами для решения проблем "на земле". Нужно не отнимать, а возвращать людям рычаги влияния на власть, включая право избирать мэров».

Аналогичного мнения придерживаются коммунисты. «Эта поправка — большой шаг вперед,— сказал “Ъ” зампред комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Михаил Матвеев.— Сам принцип федеративного государства возможен только в том случае, если регионам даются полномочия для решения вопросов местной жизни. Но не так много регионов найдут в себе мужество противостоять некоему тренду, который идет из федерального центра. Будь моя воля, я бы просто запретил ликвидировать поселковый уровень МСУ и сохранил двухуровневую систему».

Политолог Константин Калачев полагает, что с точки зрения межфракционного согласия предложенная спикером поправка о праве регионов выбирать систему МСУ — это позитивный пример. «Позитивно и то, что при нынешней тенденции к унитаризму Дума прислушалась к регионам и не стала продавливать одноуровневую систему. Если невозможен реальный федерализм, то возможна хотя бы децентрализация. Россия большая и многообразная, логично дать регионам право решать, какая модель предпочтительнее с учетом местной истории и условий»,— резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах