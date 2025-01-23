Консорциум трех банков — Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка — хочет сотрудничать с Национальной системой платежных карт (НСПК) на рынке QR-кодов на платной основе. Банки предлагают сделать платформы различных участников платежного рынка взаимно совместимыми и ввести платежный роуминг с определенной платой за передачу клиентов. При этом покупатель в магазине будет просто платить по QR-коду, вся платежная цепочка останется внутренним делом ее участников и никак не осложнит расчеты потребителя. Эксперты считают, что технически это возможно, если закон позволит наличие на рынке нескольких операторов универсального QR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что консорциум банков, продвигающий собственный платежный QR-код, предлагает ввести платежный роуминг, было заявлено на встрече с журналистами. В частности, речь идет о варианте, когда QR-код от консорциума считывает с помощью его платежного приложения клиент банка, не входящего в партнерство Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка. Аналогичный подход предлагается и в отношении единого QR-кода от НСПК, когда его будет считывать клиент банка из консорциума. По словам банкиров, сегодня в этом случае ссылка просто не читается, а если платформы консорциума и НСПК проведут сопряжение, то смогут перенаправлять клиентов друг другу. Платить за роуминг будут те, кто перенаправляет чужого клиента на его платформу.

Представители консорциума считают, что возможно сделать взаимную интеграцию платформ.

«Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков, поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами»,— пояснили “Ъ” в консорциуме. При этом и банки, через которые будет считываться QR, будут получать определенный доход за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу. А пользователь не будет путаться в QR-кодах. «С НСПК эта история проработана»,— добавили в объединении банков.

Это предложение представители консорциума высказали после того, как комитет Госдумы по защите конкуренции раскритиковал законопроект об универсальном QR-коде, призвав убрать из документа положения, которые могут привести к монополизации рынка со стороны НСПК (см. “Ъ” от 16 января).

Эксперты отмечают, что говорить о большом количестве потенциальных операторов универсального QR-кода не приходится. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, это процесс затратный, а доходность приема платежей сохраняет тенденцию к сокращению. «Фактически такое может себе позволить только Сбербанк, являющийся исторически "держателем" основной доли платежного рынка, то есть речь будет идти максимум о двух универсальных кодах»,— считает он. В этом случае, по его мнению, выбор оператора QR-кода будет осуществлять торгово-сервисное предприятие исходя из выгодности того или иного пути. При этом эксперт Максим Митусов отмечает, что для технической реализации платежного роуминга никаких сложностей нет.

При этом в настоящее время QR-коды пока не занимают значительной доли платежного рынка.

Исходя из данных Банка России, за девять месяцев 2024 года оплата по СБП товаров и услуг составила 4,4 трлн руб., то есть по результатам года может вырасти до 6,5 трлн руб. У представителей консорциума оплата в офлайне по QR-коду и в онлайне через Pay-сервисы за год составила 3,2 трлн руб. То есть суммарно — около 10 трлн руб. По картам за девять месяцев 2024 года платежи за товары и услуги составили 43,4 трлн руб., что по итогам года может превратиться в 60 трлн руб. При этом, по данным консорциума, на оплату в офлайне приходится только 0,5 трлн руб. (15,6%). Если в СБП сходные показатели, то вместе через них за год прошло всего 1,5 трлн руб., что составляет чуть более 2% от общего объема платежей за товары и услуги.

При этом QR-платежи продолжат рост, так как это вполне понятный и доступный метод, отмечают эксперты. Однако, как считает Максим Митусов, доля платежей по QR-коду на горизонте ближайших трех лет вряд ли сможет занять «более 15% рынка по объему всех трансакций». И ни консорциум, ни НСПК не способны повлиять на этот показатель, так как «платежи такого типа ограниченно популярны преимущественно в офлайне», отмечает эксперт.

В НСПК оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов