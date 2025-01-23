Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С несгораемым оптимизмом

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на 97-ю премию «Оскар». Лидером среди них стал мюзикл Жака Одьяра «Эмилия Перес», выдвинутый на награды в 13 категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Второе место разделили «Бруталист» Брэйди Корбе и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу, у каждой картины по десять номинаций. Третье — «Конклав» Эдварда Бергера и «Боб Дилан. Никому не известный» Джеймса Мэнголда, каждая выдвинута в восьми категориях. Юра Борисов, претендующий на награду в категории «Лучший актер второго плана» за роль в «Аноре» Шона Бейкера, стал первым российским актером, номинированным на «Оскар», за всю историю премии. Комментирует Юлия Шагельман.

«Эмилия Перес» Жака Одьяра уверенно ведет в оскаровской гонке

«Эмилия Перес» Жака Одьяра уверенно ведет в оскаровской гонке

Фото: Shanna Besson / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHE FILMS

«Эмилия Перес» Жака Одьяра уверенно ведет в оскаровской гонке

Фото: Shanna Besson / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHE FILMS

Негативные реакции в соцсетях, преследовавшие «Эмилию Перес» на протяжении всего наградного сезона (на фильм обиделись испаноговорящие вообще и мексиканцы в частности, а также люди, считающие, что в нем неправильно показаны причины и последствия трансперехода), никак не повлияли на ее победную траекторию в реальной жизни. Картина стала триумфатором церемонии вручения «Золотых глобусов», получив четыре награды, собрала 11 номинаций на премию BAFTA, уступив только «Конклаву», а также удостоилась внимания главных профессиональных гильдий американской киноиндустрии: актерской (SAG), режиссерской (DGA) и продюсерской (PGA).

Лидерство среди претендентов на «Оскары» стало логичным продолжением и новым рекордом для неанглоязычного фильма — до сего дня иностранные картины получали максимум десять номинаций.

При этом далеко не все в сегодняшнем объявлении было предсказуемо. И главные сюрпризы Киноакадемия преподнесла в главной категории «Лучший фильм». Слоты для «Эмилии Перес», «Бруталиста», «Никому не известного» и «Аноры» заранее прогнозировали все эксперты. «Злая» и «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва заняли позиции, которые академики обычно приберегают для блокбастеров. Интрига, кто встанет на место обязательного в списке маленького независимого фильма, закончилась появлением там «Мальчишек из "Никеля"» РаМелла Росса. Но вот чего точно никто не ожидал, так это того, что настолько высоко заберутся боди-хоррор «Субстанция» француженки Корали Фаржа и политическая драма «Я все еще здесь» бразильца Валтера Саллеса, которая также номинирована в категории «Лучший иностранный фильм». Очевидно, ускорение им придали иностранные члены Киноакадемии, чье количество в последние годы заметно увеличилось.

Корали Фаржа также стала восьмой женщиной, номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру (из ее предшественниц Джейн Кэмпион удостаивалась этой чести дважды). Соперничать с ней будут Жак Одьяр, Джеймс Мэнголд, Брэйди Корбе и Шон Бейкер. Неожиданностью оказалось отсутствие здесь постановщика «Конклава» Эдварда Бергера — в этом академики разошлись и с DGA, и с BAFTA.

Зато в номинации «Лучшая актриса», которая оставалась самой непредсказуемой, Киноакадемия совпала с SAG — во всем, кроме одного слота. На «Оскар» в этой категории выдвинуты Деми Мур («Субстанция»), Синтия Эриво («Злая»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), а вместо Памелы Андерсон, которую отметили коллеги по цеху, здесь Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

В номинацию «Лучшая актриса второго плана» ворвалась Фелисити Джонс («Бруталист»), которую проигнорировала гильдия, но заметили «Золотой глобус» и BAFTA. Вместе с ней выдвинуты Моника Барбаро («Никому не известный»), Ариана Гранде («Злая»), Изабелла Росселлини («Конклав») и Зои Салдана («Эмилия Перес»), выступающая фронтраннером этой категории.

Неизвестно, повлияли ли на умонастроения академиков результаты выборов президента США, но они отметили своим вниманием двух актеров, сыгравших в очень нелестном байопике «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси. Себастиан Стэн, которому досталась роль Трампа, может стать лучшим актером, а Джереми Стронг, изобразивший наставника будущего президента Роя Кона,— лучшим актером второго плана.

Чем известен актер Юра Борисов

Читать далее

Конкуренцию Стэну составят Эдриен Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Рейф Файнс («Конклав»). А Стронгу — Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Юра Борисов.

Шансы на «Оскар» у Борисова невелики: фаворитом категории, следуя логике сезона, остается Калкин. Но это как раз тот случай, когда одно только выдвижение на премию можно считать огромным достижением.

Объявление номинантов этого года дважды переносилось, а период голосования продлевался из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на все сложности — кроме природных катастроф, киноиндустрия до сих пор не оправилась от последствий пандемии и прошлогодних забастовок актеров и сценаристов,— Академия намерена доказать несгибаемый голливудский оптимизм. Церемония вручения «Оскаров» состоится по плану, 2 марта, и на ней особое внимание будет уделено чествованию пожарных, медиков, спасателей и самого Лос-Анджелеса, даже на пепелище остающегося городом, где создаются мечты.

Фотогалерея

Актер Юрий Борисов на экране и в жизни

Предыдущая фотография
Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №12 от 24.01.2025, стр. 11

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...