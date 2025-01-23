С несгораемым оптимизмом

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на 97-ю премию «Оскар». Лидером среди них стал мюзикл Жака Одьяра «Эмилия Перес», выдвинутый на награды в 13 категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Второе место разделили «Бруталист» Брэйди Корбе и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу, у каждой картины по десять номинаций. Третье — «Конклав» Эдварда Бергера и «Боб Дилан. Никому не известный» Джеймса Мэнголда, каждая выдвинута в восьми категориях. Юра Борисов, претендующий на награду в категории «Лучший актер второго плана» за роль в «Аноре» Шона Бейкера, стал первым российским актером, номинированным на «Оскар», за всю историю премии. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Эмилия Перес» Жака Одьяра уверенно ведет в оскаровской гонке

Фото: Shanna Besson / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHE FILMS «Эмилия Перес» Жака Одьяра уверенно ведет в оскаровской гонке

Фото: Shanna Besson / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHE FILMS

Негативные реакции в соцсетях, преследовавшие «Эмилию Перес» на протяжении всего наградного сезона (на фильм обиделись испаноговорящие вообще и мексиканцы в частности, а также люди, считающие, что в нем неправильно показаны причины и последствия трансперехода), никак не повлияли на ее победную траекторию в реальной жизни. Картина стала триумфатором церемонии вручения «Золотых глобусов», получив четыре награды, собрала 11 номинаций на премию BAFTA, уступив только «Конклаву», а также удостоилась внимания главных профессиональных гильдий американской киноиндустрии: актерской (SAG), режиссерской (DGA) и продюсерской (PGA).

Лидерство среди претендентов на «Оскары» стало логичным продолжением и новым рекордом для неанглоязычного фильма — до сего дня иностранные картины получали максимум десять номинаций.

При этом далеко не все в сегодняшнем объявлении было предсказуемо. И главные сюрпризы Киноакадемия преподнесла в главной категории «Лучший фильм». Слоты для «Эмилии Перес», «Бруталиста», «Никому не известного» и «Аноры» заранее прогнозировали все эксперты. «Злая» и «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва заняли позиции, которые академики обычно приберегают для блокбастеров. Интрига, кто встанет на место обязательного в списке маленького независимого фильма, закончилась появлением там «Мальчишек из "Никеля"» РаМелла Росса. Но вот чего точно никто не ожидал, так это того, что настолько высоко заберутся боди-хоррор «Субстанция» француженки Корали Фаржа и политическая драма «Я все еще здесь» бразильца Валтера Саллеса, которая также номинирована в категории «Лучший иностранный фильм». Очевидно, ускорение им придали иностранные члены Киноакадемии, чье количество в последние годы заметно увеличилось.

Корали Фаржа также стала восьмой женщиной, номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру (из ее предшественниц Джейн Кэмпион удостаивалась этой чести дважды). Соперничать с ней будут Жак Одьяр, Джеймс Мэнголд, Брэйди Корбе и Шон Бейкер. Неожиданностью оказалось отсутствие здесь постановщика «Конклава» Эдварда Бергера — в этом академики разошлись и с DGA, и с BAFTA.

Зато в номинации «Лучшая актриса», которая оставалась самой непредсказуемой, Киноакадемия совпала с SAG — во всем, кроме одного слота. На «Оскар» в этой категории выдвинуты Деми Мур («Субстанция»), Синтия Эриво («Злая»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), а вместо Памелы Андерсон, которую отметили коллеги по цеху, здесь Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

В номинацию «Лучшая актриса второго плана» ворвалась Фелисити Джонс («Бруталист»), которую проигнорировала гильдия, но заметили «Золотой глобус» и BAFTA. Вместе с ней выдвинуты Моника Барбаро («Никому не известный»), Ариана Гранде («Злая»), Изабелла Росселлини («Конклав») и Зои Салдана («Эмилия Перес»), выступающая фронтраннером этой категории.

Неизвестно, повлияли ли на умонастроения академиков результаты выборов президента США, но они отметили своим вниманием двух актеров, сыгравших в очень нелестном байопике «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси. Себастиан Стэн, которому досталась роль Трампа, может стать лучшим актером, а Джереми Стронг, изобразивший наставника будущего президента Роя Кона,— лучшим актером второго плана.

Конкуренцию Стэну составят Эдриен Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Рейф Файнс («Конклав»). А Стронгу — Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Юра Борисов.

Шансы на «Оскар» у Борисова невелики: фаворитом категории, следуя логике сезона, остается Калкин. Но это как раз тот случай, когда одно только выдвижение на премию можно считать огромным достижением.

Объявление номинантов этого года дважды переносилось, а период голосования продлевался из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на все сложности — кроме природных катастроф, киноиндустрия до сих пор не оправилась от последствий пандемии и прошлогодних забастовок актеров и сценаристов,— Академия намерена доказать несгибаемый голливудский оптимизм. Церемония вручения «Оскаров» состоится по плану, 2 марта, и на ней особое внимание будет уделено чествованию пожарных, медиков, спасателей и самого Лос-Анджелеса, даже на пепелище остающегося городом, где создаются мечты.