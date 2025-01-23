Прокурор — помощник дезертира

Как стало известно “Ъ”, сотрудника военной прокуратуры, выступавшего гособвинителем по уголовным делам в отношении военнослужащих, арестовали за вывоз дезертиров из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Пока в уголовном деле потомственного сотрудника надзорного ведомства один эпизод, но, по данным военной контрразведки ФСБ, речь может идти о помощи десяткам беглецов от боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подполковника юстиции Алексея Ахрамешина задержали в одном из подразделений Центрального военного округа, откуда он и был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, которая надзирает за правопорядком в подразделениях, действующих в зоне проведения СВО.

Помощника прокурора доставили в Москву, где сотрудники главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 (получение взятки) УК. 235-й гарнизонный военный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По данным следствия, получив незаконное вознаграждение в размере 200 тыс. руб., прокурор вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину.

Беглец был включен сотрудником надзорного ведомства в заявку на выезд из зоны боевых действий, как лицо, участвующее в качестве свидетеля на одном из процессов в суде. Когда военные остановили машину прокурора, тот назвал пароль, и это избавило его и беглеца от дальнейших проверочных мероприятий. Уклониста он доставил в Ростов-на-Дону, откуда того и забрали родственники.

По версии участников расследования, таких эпизодов в уголовном деле прокурора может быть не один десяток — сейчас сотрудники ГВСУ СКР и ФСБ проверяют все документы, которые подполковник Ахрамешин оформлял перед поездками в Ростов. При этом надо отметить, что, по некоторым данным, в Южном окружном и Ростовском гарнизонном военных судах он выступал в качестве прокурора и его помощника на различных процессах, а потому имел право на постоянные отлучки из зоны СВО.

По данным источников “Ъ”, скандал с арестом сотрудника военной прокуратуры вызвал большой резонанс в следственных и надзорных органах.

Дело в том, что Алексей Ахрамешин потомственный сотрудник военной прокуратуры. Его отец, Вячеслав, возглавлял ряд региональных военных прокуратур, в том числе Якутии, выступал обвинителем на процессах, связанных с военными преступлениями в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В 2001 году “Ъ” рассказывал об уголовном деле российских солдат-десантников, застреливших четырех уроженцев Чечни в селении Алхан-Кала во время зачистки под впечатлением ранее просмотренного фильма «Взвод» Оливера Стоуна. По требованию гособвинителя Ахрамешина непосредственный убийца Алексей Суханов получил 18 лет, а его напарник Дмитрий Магонов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом (сейчас Южный окружной) к 15 годам.

В ГВСУ СКР и ГВП оперативно получить комментарии “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев