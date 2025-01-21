Так решил Трамп
Первые указы и поручения нового президента США
Во время предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп обещал стать «диктатором на один день», чтобы сразу изменить политику государства. И судя по всему, он выполнил это обещание. Едва принеся присягу, Дональд Трамп отменил 78 поручений Джо Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Среди них — меры в сфере иммиграции, помилование своих сторонников, отмена цензуры и выход из Парижского соглашения. Эти и другие решения первого дня 47-го президента США — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп (в центре)
Фото: Carlos Barria / Reuters
- Ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за проблем с нелегальной миграцией;
- Направил письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;
- Помиловал около 1,5 тыс. человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года;
- Закрепил в качестве официальной политики правительства США признание двух полов — женского и мужского;
- Отменил приказ, позволявший трансгендерам служить армии США;
- Поручил генеральному прокурору не исполнять запрет TikTok в течение 75 дней, и дал разрешение на работу приложения в случае продажи половины бизнеса американской компании;
- Приостановил на 90 дней помощь со стороны США другим государствам для оценки ее соответствия интересам страны;
- Вернул Кубу в список государств, спонсирующих терроризм;
- Поручил ввести ограничения на предоставление гражданства США по праву рождения: гражданство не смогут получать дети, чья мать находится в США нелегально или временно;
- Подписал указ о выходе США из ВОЗ;
- Наделил наркокартели статусом террористических организаций;
- Создал департамент DOGE во главе с Илоном Маском;
- Ввел мораторий на новые нормативные акты «до полного контроля» над федеральным правительством;
- Предписал федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;
- Приостановил наем на государственную службу за исключением военнослужащих и некоторых других категорий;
- Приказал всем госслужащим незамедлительно вернуться к работе в офисах, отказавшись от удаленного формата;
- Запретил использовать судебную систему для преследования политических оппонентов прежней администрации;
- Принял меры по переименованию достопримечательностей США, включая горы Денали и Мексиканского залива.
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