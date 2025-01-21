Так решил Трамп

Во время предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп обещал стать «диктатором на один день», чтобы сразу изменить политику государства. И судя по всему, он выполнил это обещание. Едва принеся присягу, Дональд Трамп отменил 78 поручений Джо Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Среди них — меры в сфере иммиграции, помилование своих сторонников, отмена цензуры и выход из Парижского соглашения. Эти и другие решения первого дня 47-го президента США — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Carlos Barria / Reuters