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Коммерсантъ FM
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Так решил Трамп

Первые указы и поручения нового президента США

Во время предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп обещал стать «диктатором на один день», чтобы сразу изменить политику государства. И судя по всему, он выполнил это обещание. Едва принеся присягу, Дональд Трамп отменил 78 поручений Джо Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Среди них — меры в сфере иммиграции, помилование своих сторонников, отмена цензуры и выход из Парижского соглашения. Эти и другие решения первого дня 47-го президента США — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп (в центре)

Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Carlos Barria / Reuters

  • Ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за проблем с нелегальной миграцией;
  • Направил письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;
  • Помиловал около 1,5 тыс. человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года;
  • Закрепил в качестве официальной политики правительства США признание двух полов — женского и мужского;
  • Отменил приказ, позволявший трансгендерам служить армии США;
  • Поручил генеральному прокурору не исполнять запрет TikTok в течение 75 дней, и дал разрешение на работу приложения в случае продажи половины бизнеса американской компании;
  • Приостановил на 90 дней помощь со стороны США другим государствам для оценки ее соответствия интересам страны;
  • Вернул Кубу в список государств, спонсирующих терроризм;
  • Поручил ввести ограничения на предоставление гражданства США по праву рождения: гражданство не смогут получать дети, чья мать находится в США нелегально или временно;
  • Подписал указ о выходе США из ВОЗ;
  • Наделил наркокартели статусом террористических организаций;
  • Создал департамент DOGE во главе с Илоном Маском;
  • Ввел мораторий на новые нормативные акты «до полного контроля» над федеральным правительством;
  • Предписал федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;
  • Приостановил наем на государственную службу за исключением военнослужащих и некоторых других категорий;
  • Приказал всем госслужащим незамедлительно вернуться к работе в офисах, отказавшись от удаленного формата;
  • Запретил использовать судебную систему для преследования политических оппонентов прежней администрации;
  • Принял меры по переименованию достопримечательностей США, включая горы Денали и Мексиканского залива.

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