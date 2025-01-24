Медведев: контракты с Минобороны в 2024 году заключили 450 тыс. человек

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракты на военную службу заключили около 450 тыс. человек. Примерно 40 тыс. человек вступили в добровольческие формирования, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции»,— сказал господин Медведев во время заседания комиссии Совета безопасности. Видеозапись своей речи он опубликовал во «ВКонтакте».

По словам господина Медведева, в среднем контракт заключали более 1 тыс. человек в день. Он заявил, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин в 2024 году, была выполнена. Зампред Совбеза призвал сохранить такие же темпы набора военнослужащих в текущем году. Также господин Медведев попросил обратить особое внимание на поддержку и помощь тем, кто сражается «на переднем крае» и тем, кто вернулся оттуда. Ответственность за это он возложил на глав субъектов РФ.

В конце 2023 года Дмитрий Медведев сообщил, что по итогам года по контракту в вооруженные силы России было принято 500 тыс. человек.