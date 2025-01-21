Автобус следует по дефицитному маршруту
Правительству предложили механизм обновления общественного транспорта
Общероссийское объединение пассажиров предложило премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда. Его объем оценивается в 10-12 млрд руб. в год, а источниками финансирования могут стать плата за проезд, утильсбор, туристический налог и средства финансовых институтов. Производители и эксперты считают инициативу обоснованной ввиду плачевной ситуации с обновлением парка. ГТЛК готова принять участие в фонде в качестве базового заказчика, который будет определять потребности регионов и формировать для заводов единый долгосрочный план поставок.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов 10 января направил письмо премьеру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”), в котором предложил заметно увеличить закупки общественного транспорта. В правительстве “Ъ” сообщили, что письмо направлено на рассмотрение в Минтранс, в Минтрансе комментарий не предоставили.
Господин Зотов пишет, что регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев.
В 2023–2024 годах обновлено более 11,8 тыс. транспортных средств. В частности, в 2023 году в 64 региона было поставлено 4,04 тыс. автобусов, 240 электробусов, 113 трамваев и 32 троллейбуса. В 2024 году 81 регион получил 7,41 тыс. единиц пассажирского транспорта. В ноябре 2024 года были объявлены планы по обновлению в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 33 тыс. единиц транспорта в ближайшие шесть лет. Но, пишет господин Зотов, данное обновление затронет только города с населением свыше 50 тыс. человек и не будет касаться межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, где существует острый запрос на новый комфортный транспорт.
Объединение пассажиров предлагает скорректировать нацпроект «Инфраструктура для жизни», увеличив объем обновления транспорта и обеспечив переход на трехлетние контракты на его поставку. Чтобы обеспечить финансирование этой инициативы, а также обновление транспорта в городах с населением менее 50 тыс. человек, организация предлагает создать Фонд развития общественного транспорта по аналогии с дорожным фондом. Источниками финансирования могут стать средства за оплату проезда — «например, 1 руб. с каждой поездки, что не приведет к росту цены проезда», средства утильсбора, оплаты парковки, туристического налога и т. п.
Илья Зотов пояснил “Ъ”, что размер фонда может составить 10–12 млрд руб. ежегодно. Учитывается 8 млрд поездок на автомобильном транспорте, поездки на городском электротранспорте и иные источники.
«Фонд будет необходим к началу следующего года, чтобы обеспечить запуск процедур»,— пояснил господин Зотов, отметив, что рассматривается привлечение ВЭБ.РФ, ГТЛК и банков, но обсуждение с ними пока не велось.
ГТЛК поддерживает инициативу по созданию Фонда развития общественного транспорта «и готова принять в нем участие в качестве базового заказчика», сообщили “Ъ” в компании. Базовый заказчик, поясняют в ГТЛК, формирует пакетный, долгосрочный заказ для заводов в режиме «одного окна», что позволяет увеличить серийность и стандартизировать модификации, выступает единым поставщиком транспорта для перевозчиков и инструментом правительства по управлению развитием транспортной отрасли и транспортной промышленности. На базового заказчика, добавляют в ГТЛК, возлагается задача не только по консолидации заказа, но и по контролю цепочек кооперации для соблюдения технических характеристик, сроков поставки и конечной цены.
«Как базовый заказчик ГТЛК будет работать со всеми регионами без исключения, в том числе с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков, которые не интересны коммерческим компаниям, стремящимся к высокой маржинальности и объемам бизнеса»,— сказали в компании. Там добавили, что ГТЛК способна привлечь к реализации проекта финансирующие организации, «что позволит увеличить объем фонда за счет притока рыночных инвестиций». В крупных банках, опрошенных “Ъ”, пока инициативу не анализировали и обсуждать не готовы. В ВЭБ.РФ сообщили, что изучают инициативу и решения по участию в фонде пока нет.
Производители закономерно поддерживают наращивание закупок.
Так, гендиректор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин говорит, что примерно две трети трамваев и троллейбусов в регионах России нуждаются в обновлении, поэтому необходимо увеличивать закупки подвижного состава. По его словам, на сегодня в стране нет утвержденных объемов закупки электротранспорта, с 1992 года отсутствует федеральная программа по обновлению подвижного состава городского электротранспорта. «При этом регионам из года в год удается осуществлять небольшие объемы закупок трамваев и троллейбусов в рамках нескольких федеральных и региональных программ»,— добавляет господин Дубровкин.
В 2024 году, по расчетам компании, в 31 регион РФ поставлено более 780 троллейбусов, а в 20 регионах обновили свыше 450 трамваев. Из этих поставок 11,8% и 43,5% пришлось на ПК «Транспортные системы». «К сожалению, эти объемы не сопоставимы с тем, что требуется для реальных перевозок пассажиров,— отмечает Александр Дубровкин.— В связи с этим важно искать новые способы для расширения закупок подвижного состава в российских городах».
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в инициативе объединения есть здравые предпосылки в условиях, когда разрыв в качестве общественного транспорта между Москвой и другими городами растет. По его словам, ключевая проблема, которая приобретает особую остроту,— гарантии загрузки производств. Почти все промышленные предприятия в 2024 году столкнулись с беспрецедентным оттоком кадров, и долгосрочные контракты позволят удержать персонал, отмечает эксперт. По словам господина Бурмистрова, создание инструмента, который позволит аккумулировать средства на обновление парка,— очень хорошая идея: «Пример дорожного фонда показывает, что за счет платных дорог можно существенно улучшить ситуацию с финансированием». Но, подчеркивает он, вопрос в том, как наполнить фонд, ведь сбор с поездок на общественном транспорте и туристический налог — крайне небольшие средства.
Приоритетный уголь поедет из Кузбасса только тяжелыми вагонами
Конъюнктура
Как анонсировал “Ъ”, ОАО РЖД заключило соглашение о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении только с Кузбассом (см. “Ъ” от 28 декабря 2024 года). Как сообщила компания, объем соглашения составит 54,1 млн тонн, «что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году».
ОАО РЖД уточнило, что документ предусматривает со второго квартала 2025 года полный переход на использование для погрузки угля инновационного подвижного состава повышенной грузоподъемности (25 тонн на ось). Как пояснили “Ъ” в компании, использование исключительно инновационного подвижного состава формирует условия для дополнительного вывоза до 2 млн тонн грузов. Сейчас парк инновационных полувагонов составляет 185 тыс. единиц, «такого количества достаточно для полного обеспечения перевозок на Восточном полигоне», уверены в ОАО РЖД. По оценкам компании, для обеспечения потребностей Кузбасса по соглашению необходимо менее трети существующего парка.
В ОАО РЖД уточнили “Ъ”, что грузоотправители Кузбасса в 2024 году погрузили в инновационный подвижной состав по всем направлениям свыше 75 млн тонн угля, что на 40% превысило потребности в перевозках по новому соглашению. «По нашему мнению, крайне важным является вопрос заадресовки достаточного количества инновационных порожних полувагонов под погрузку в Кузбасс»,— добавили в компании.