Автобус следует по дефицитному маршруту

Общероссийское объединение пассажиров предложило премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда. Его объем оценивается в 10-12 млрд руб. в год, а источниками финансирования могут стать плата за проезд, утильсбор, туристический налог и средства финансовых институтов. Производители и эксперты считают инициативу обоснованной ввиду плачевной ситуации с обновлением парка. ГТЛК готова принять участие в фонде в качестве базового заказчика, который будет определять потребности регионов и формировать для заводов единый долгосрочный план поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов 10 января направил письмо премьеру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”), в котором предложил заметно увеличить закупки общественного транспорта. В правительстве “Ъ” сообщили, что письмо направлено на рассмотрение в Минтранс, в Минтрансе комментарий не предоставили.

Господин Зотов пишет, что регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев.

В 2023–2024 годах обновлено более 11,8 тыс. транспортных средств. В частности, в 2023 году в 64 региона было поставлено 4,04 тыс. автобусов, 240 электробусов, 113 трамваев и 32 троллейбуса. В 2024 году 81 регион получил 7,41 тыс. единиц пассажирского транспорта. В ноябре 2024 года были объявлены планы по обновлению в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 33 тыс. единиц транспорта в ближайшие шесть лет. Но, пишет господин Зотов, данное обновление затронет только города с населением свыше 50 тыс. человек и не будет касаться межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, где существует острый запрос на новый комфортный транспорт.

Объединение пассажиров предлагает скорректировать нацпроект «Инфраструктура для жизни», увеличив объем обновления транспорта и обеспечив переход на трехлетние контракты на его поставку. Чтобы обеспечить финансирование этой инициативы, а также обновление транспорта в городах с населением менее 50 тыс. человек, организация предлагает создать Фонд развития общественного транспорта по аналогии с дорожным фондом. Источниками финансирования могут стать средства за оплату проезда — «например, 1 руб. с каждой поездки, что не приведет к росту цены проезда», средства утильсбора, оплаты парковки, туристического налога и т. п.

Илья Зотов пояснил “Ъ”, что размер фонда может составить 10–12 млрд руб. ежегодно. Учитывается 8 млрд поездок на автомобильном транспорте, поездки на городском электротранспорте и иные источники.

«Фонд будет необходим к началу следующего года, чтобы обеспечить запуск процедур»,— пояснил господин Зотов, отметив, что рассматривается привлечение ВЭБ.РФ, ГТЛК и банков, но обсуждение с ними пока не велось.

ГТЛК поддерживает инициативу по созданию Фонда развития общественного транспорта «и готова принять в нем участие в качестве базового заказчика», сообщили “Ъ” в компании. Базовый заказчик, поясняют в ГТЛК, формирует пакетный, долгосрочный заказ для заводов в режиме «одного окна», что позволяет увеличить серийность и стандартизировать модификации, выступает единым поставщиком транспорта для перевозчиков и инструментом правительства по управлению развитием транспортной отрасли и транспортной промышленности. На базового заказчика, добавляют в ГТЛК, возлагается задача не только по консолидации заказа, но и по контролю цепочек кооперации для соблюдения технических характеристик, сроков поставки и конечной цены.

«Как базовый заказчик ГТЛК будет работать со всеми регионами без исключения, в том числе с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков, которые не интересны коммерческим компаниям, стремящимся к высокой маржинальности и объемам бизнеса»,— сказали в компании. Там добавили, что ГТЛК способна привлечь к реализации проекта финансирующие организации, «что позволит увеличить объем фонда за счет притока рыночных инвестиций». В крупных банках, опрошенных “Ъ”, пока инициативу не анализировали и обсуждать не готовы. В ВЭБ.РФ сообщили, что изучают инициативу и решения по участию в фонде пока нет.

Производители закономерно поддерживают наращивание закупок.

Так, гендиректор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин говорит, что примерно две трети трамваев и троллейбусов в регионах России нуждаются в обновлении, поэтому необходимо увеличивать закупки подвижного состава. По его словам, на сегодня в стране нет утвержденных объемов закупки электротранспорта, с 1992 года отсутствует федеральная программа по обновлению подвижного состава городского электротранспорта. «При этом регионам из года в год удается осуществлять небольшие объемы закупок трамваев и троллейбусов в рамках нескольких федеральных и региональных программ»,— добавляет господин Дубровкин.

В 2024 году, по расчетам компании, в 31 регион РФ поставлено более 780 троллейбусов, а в 20 регионах обновили свыше 450 трамваев. Из этих поставок 11,8% и 43,5% пришлось на ПК «Транспортные системы». «К сожалению, эти объемы не сопоставимы с тем, что требуется для реальных перевозок пассажиров,— отмечает Александр Дубровкин.— В связи с этим важно искать новые способы для расширения закупок подвижного состава в российских городах».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в инициативе объединения есть здравые предпосылки в условиях, когда разрыв в качестве общественного транспорта между Москвой и другими городами растет. По его словам, ключевая проблема, которая приобретает особую остроту,— гарантии загрузки производств. Почти все промышленные предприятия в 2024 году столкнулись с беспрецедентным оттоком кадров, и долгосрочные контракты позволят удержать персонал, отмечает эксперт. По словам господина Бурмистрова, создание инструмента, который позволит аккумулировать средства на обновление парка,— очень хорошая идея: «Пример дорожного фонда показывает, что за счет платных дорог можно существенно улучшить ситуацию с финансированием». Но, подчеркивает он, вопрос в том, как наполнить фонд, ведь сбор с поездок на общественном транспорте и туристический налог — крайне небольшие средства.

Наталья Скорлыгина, Иван Буранов