Пробегство из кризиса

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет. На динамику повлияло увеличение предложения, рост доходов части населения, а также ожидания роста цен. Впрочем, в 2025 году, вероятнее всего, на рынке произойдет откат, полагают эксперты и дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в 2024 году в России выросли на 6%, до 6,04 млн штук, подсчитали в «Автостате». Это рекорд за последние десять лет. Более высокие результаты фиксировались только в 2014 году, когда было продано 6,1 млн подержанных машин.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что динамичный рост продаж новых автомобилей отразился на показателях вторичного рынка.

«Значительная часть людей, покупающих новые машины, продают свои предыдущие. Соответственно, эти автомобили выходят на вторичный рынок»,— поясняет он. Также у граждан во многих секторах промышленности выросли доходы, и они смогли позволить себе покупку автомобиля, а первая машина чаще всего приобретается на вторичном рынке, добавляет господин Удалов. Кроме того, по его словам, на продажи повлияло ожидание роста цен на фоне ужесточения правил ввоза автомобилей в РФ с 1 апреля, индексации утильсбора и волатильности курса.

Самые продаваемые модели на рынке автомобилей с пробегом в РФ в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж, шт. Изменение год к году, % Доля, % 1 Lada 2107 139 129 42,5 2,3 2 Kia Rio 124 689 12,9 2,07 3 Lada 2114 122 711 5,2 2,03 4 Hyundai Solaris 120 240 9,3 1,99 5 Ford Focus 110 403 –7,8 1,83 6 Lada 2170 104 423 6,4 1,73 7 Lada 4х4 102 729 12,9 1,7 8 Toyota Corolla 98 298 –4,1 1,63 9 Toyota Camry 85 283 –5,6 1,41 10 Lada 2190 83 760 7,1 1,39 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Лидерство по итогам года традиционно сохраняет Lada с долей 24,84%. Продажи марки выросли на 19,2%, до 1,5 млн штук. Второе место и самая популярная зарубежная марка — Toyota, реализация которой, однако, упала на 7,6%, до 619,55 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia с 349,52 тыс. автомобилей, что на 9,6% больше показателей 2023 года. Следом идут Hyundai и Nissan. Продажи первого выросли на 5,4%, до 332,17 тыс. штук, второго — сократились на 4,8%, до 282,67 тыс. машин. По словам Сергея Удалова, граждане, предпочитающие Lada, в 2024 году активнее пересаживались на обновленные модели бренда, а владельцы Toyota не торопились с заменой.

По последним данным «Автостата», средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2024 года выросла на 0,7% по сравнению с ноябрем, до 1,48 млн руб.

Господин Удалов полагает, что в первом полугодии 2025 года цены на подержанный сегмент, скорее всего, меняться не будут, в том числе на фоне затоваривания у дилеров.

Участники отрасли придерживаются противоположного мнения. По оценке директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Андрея Гришакова, автомобили с пробегом в первом полугодии могут подорожать на 3–4%. «Все будет зависеть от ключевой ставки, курсов валют и, конечно, нарастающего дефицита в некоторых сегментах рынка»,— говорит он. Увеличение утильсбора, по словам господина Гришакова, также скажется на ценах автомобилей, привезенных по параллельному импорту. Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов прогнозирует, что стоимость машин с пробегом массового сегмента (до 1,5 млн руб.) по итогам 2025 года может вырасти на 5–10%.

В 2025 году Андрей Гришаков ждет от вторичного рынка постепенного наполнения автомобилями китайских производителей, снижения доли параллельного импорта и увеличения среднего срока эксплуатации.

Пока в топ-10, согласно «Автостату», нет китайских брендов, но не исключено, что они могут попасть в рейтинг в 2026 году, добавляет Сергей Удалов. По мнению Вадима Черноусова, часть спроса на новые автомобили из-за роста цен может перейти в сегмент автомобилей с пробегом. Также в «Рольфе» ожидают дальнейшего снижения спроса на премиальный сегмент: интерес покупателей в большей степени сконцентрируется на более бюджетных моделях.

В «Автостате» полагают, что в январе и феврале продажи на вторичном рынке останутся на уровне показателей прошлого года или чуть ниже. Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов отмечает, что пессимистические прогнозы по продажам автомобилей с пробегом в январе не оправдались: с начала года наблюдается оживление спроса. «Ожидаем, что объем продаж в январе—феврале 2025 года будет на 15–18% выше, чем за аналогичный период 2024 года»,— уточняет топ-менеджер. Андрей Гришаков полагает, что в феврале начнется рост продаж, который продлится до летних месяцев.

По итогам 2025 года — как и по рынку новых машин — большинство участников отрасли и экспертов ожидают сокращения продаж. Сергей Удалов прогнозирует падение реализации на 3%, а в лучшем случае — сохранение показателя на уровне 2024 года. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов полагает, что рынок может сократиться до 5,9 млн машин с пробегом. Господин Черноусов считает, что при сохранении высокой ставки ЦБ продажи просядут на 5–7%.

Наталия Мирошниченко