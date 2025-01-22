Пенсии догонят инфляцию

Доведение размера индексации страховых пенсий до фактической инфляции 2024 года потребует их увеличения еще на 2,2 процентного пункта. Индексация выплат составит 9,5% вместо уже предусмотренных бюджетом 7,3%, сообщил сегодня президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Решение принято в соответствии с действующим законодательством о пенсиях и будет проведено задним числом — доплату за январь пенсионеры получат в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне высокой инфляции, которая, как отметил сегодня на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин, оказалась выше прогнозных значений, власти дополнительно проиндексируют страховые пенсии. Как напомнил президент, с января они повышены на 7,3%, теперь же правительству поручено проиндексировать их по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.

По оценкам Соцфонда России, выплата страховых пенсий в 2025 году потребует около 11 трлн руб. (при индексации на 7,3%) — средний размер пенсии с 1 января составляет около 24 тыс. руб.

По словам Владимира Путина, в «самые короткие сроки» должны быть приняты «необходимые действия» для новой индексации. При этом реализовывать это решение правительству придется «задним числом» — пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января и сделать соответствующую доплату в феврале.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков уже сообщал, что заложенную в законе о бюджете индексацию на 7,3% придется дополнительно увеличить,— он подчеркивал, что в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. На случай если она оказалась выше заложенной в бюджет, пояснял Антон Котяков, предусмотрены специальные полномочия правительства — после того как Росстат выдает оценку фактической инфляции за год, принимается решение о дополнительном увеличении пенсий. Дополнительная индексация, по оценкам Минтруда, затронет около 37 млн человек.

Одновременно президент поручил провести и дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции военных пенсий (за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца), которые ранее были повышены на 5,1%.

Отдел экономики