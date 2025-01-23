Размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. руб.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала после дополнительной индексации 1 февраля составит 912 тыс. руб. Ранее он говорил, что более 40 пособий и выплат 1 февраля будут увеличены по уровню инфляции за 2024 год в 9,5%.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. руб., это почти на 80 тыс. больше, чем в предыдущем году»,— сказал Антон Котяков на совещании президента с правительством (цитата по сайту Кремля).

Как добавил министр, 1 февраля будут проиндексированы и сертификаты на первого ребенка. Их размер составит 690 тыс. руб. По его словам, при рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат на первого ребенка, получит дополнительно почти 222 тыс. руб.

«Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу же сможет получит полную сумму материнского сертификата в размере 912 тыс. руб.»,— уточнил господин Котяков.

Изначально власти сообщали об индексации материнского капитала на 7,3% исходя из прогнозов по инфляции. К концу 2024 года она ускорилась до 9,5%, после чего более 40 социальных пособий и выплат были дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.

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