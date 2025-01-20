«Автогражданке» указали дорогу на подъем

В Госдуме предложили увеличить почти на треть лимиты выплат страховых компаний гражданам после дорожно-транспортных происшествий в рамках ОСАГО. Так, максимальная сумма компенсации ущерба по «железу» вырастет с 400 тыс. до 520 тыс. руб., а ущерба здоровью пострадавших в аварии — с 500 тыс. до 650 тыс. руб. Действующие нормы не менялись более десяти лет, поясняют авторы инициативы, за это время подорожали запчасти, ремонтные работы и медицинские услуги. Так что выплат от страховых компаний автовладельцам все чаще не хватает. Впрочем, сами страховщики считают, что пересматривать существующую практику еще рано, к тому же такое решение в любом случае приведет к увеличению тарифов на «автогражданку». Это опасение разделяют и в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР (Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Елена Афанасьева и т. д.) внесла в парламент поправки к закону об ОСАГО. Лимиты компенсации ущерба здоровью потерпевшего в ДТП предлагается увеличить с нынешних 500 тыс. до 650 тыс. руб., ущерба имуществу (то есть автомобилю) — с 400 тыс. до 520 тыс. руб. С 475 тыс. до 617 тыс. руб. вырастет сумма, которую могут получить по ОСАГО родственники погибших в ДТП. Поправки должны вступить в силу, предположительно, 1 сентября 2025 года.

Максимальные суммы выплат, напоминают парламентарии, не менялись с 2014 года. «За эти годы серьезно выросла стоимость запчастей, восстановительного ремонта, а также медицинских услуг»,— аргументировал господин Нилов.

В пояснительной записке говорится, что комплектующие подорожали на 30–50% (больше всего — для машин европейских марок). Выплат страховых компаний для устранения последствий клиентам не хватает, говорят депутаты. При этом, например, если ущерб «железу» более максимальных 400 тыс. руб., пострадавший вынужден взыскивать недостающую сумму у виновного в аварии через суд. По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), доля выплат с максимально возможной суммой по «железу» ежегодно растет и по итогам 2024 года составляет 5% (см. таблицу).

Доля максимальных выплат в рамках ОСАГО к остальным в 2024 году январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Выплаты менее 400 тыс. руб., шт. 57597 126854 90725 91779 92286 69200 77571 45613 60388 62831 63283 65947 Выплаты в 400 тыс. руб, шт. 2898 4000 4864 3615 4956 3425 5071 3000 3571 3676 2976 3186 % 4,79% 3,06% 5,09% 3,79% 5,10% 4,72% 6,14% 6,17% 5,58% 5,53% 4,49% 4,61% Как менялась доля максимальных выплат по ОСАГО в течение последних лет год 2021 2022 2023 2024 % (от общего числа выплат) 2 3 4 5 Источник: Национальная страховая информационная система.

Страховщики, утверждает Ярослав Нилов, «не бедствуют»: в пояснительной записке приводятся данные ЦБ, согласно которым за первое полугодие 2023 года сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 151,9 млрд руб. Выплаты пострадавшим при этом снизились на 1%, до 80,6 млрд руб. Отметим, на сайте Банка России опубликованы более свежие, нежели в пояснительной записке, данные. За девять месяцев 2024 года сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 3,2% (до 243 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем выплат по ОСАГО за этот же период вырос на 21,5% (до 147,3 млрд руб.).

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) призывают не спешить с повышением лимитов. «Переходить к рассмотрению вопроса о лимитах можно будет, когда стабилизируется инфляция, влияющая на стоимость запчастей,— говорит президент союза Евгений Уфимцев.— Прямо сейчас менять систему ОСАГО нецелесообразно». В РСА подчеркивают, что за повышением лимитов «неизбежно» последует увеличение стоимости полисов.

Цены на «автогражданку», отметим, и так регулярно увеличиваются: не так давно ЦБ в очередной раз расширил ценовой коридор для владельцев мототехники и тяжелых грузовиков (см. “Ъ” от 17 января). Новые тарифы начнут действовать с 25 февраля.

Евгений Уфимцев предлагает в перспективе перейти вообще на «свободные» тарифы на ОСАГО (сейчас ограничены Банком России). Его поддерживает глава НСИС Николай Галушин: в странах ЕС, говорит он, страхование обязательной автогражданской ответственности осуществляется без предельной страховой суммы. «Учитывая доходы и расходы страховых компаний, полагаем, что предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм не должно повлечь за собой увеличение размеров базовых ставок страховых тарифов»,— уверены в ЛДПР.

В Банке России, комментируя законопроект, также предупредили о возможном росте стоимости «автогражданки», если лимиты выплат будут повышены. «При этом повысится защищенность тех автовладельцев, кто становится виновником аварий с причинением вреда на сумму больше 400 тыс. руб.,— пояснили “Ъ” в пресс-службе регулятора.— Нужно найти баланс интересов всех сторон». В ЦБ добавили, что сегодня средний размер выплаты по ОСАГО по возмещению вреда, причиненного имуществу, составляет около 105 тыс. руб.

«Повышение предельной планки по "железу" до 520 тыс.— это несерьезно,— считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.— Это не решит всех проблем. Поднимать нужно до 1 млн руб. Конечно, страховые будут говорить, что повышение максимальной планки обвалит их бизнес».

Иван Буранов