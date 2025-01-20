Вино тихо выросло

После сокращения в 2023 году производство тихих вин в России по итогам 2024-го увеличилось почти на 21%, до 36,2 млн декалитров. Такой рост эксперты связывают с введением высоких пошлин на импорт продукции из «недружественных» стран, что привело к ее подорожанию. Однако в наступившем году конъюнктура может сложиться не в пользу тихих вин, поскольку россияне стали увеличивать потребление игристых напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров (дал). Для сравнения: в 2023 году наблюдалось отрицательная статистика — по данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск такой продукции сократился на 8,3% год к году, до 29,99 млн дал.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев объясняет сложившуюся в 2023 году ситуацию тем, что из-за резкого притока годом ранее импортных напитков, пользующихся большим спросом у потребителей, российские виноделы оставляли свою продукцию на складах. В такой ситуации локальным компаниям не было никакого смысла увеличивать выпуск продукции, добавляет эксперт.

В 2024 году ситуация в сегменте тихих вин кардинально поменялась в пользу российских компаний, чему способствовало повышение пошлин на импорт продукции из «недружественных» стран, говорит господин Ставцев.

В 2023 году правительство РФ повысило размер сборов для таких вин с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр напитка. С августа 2024 года ввозная пошлина увеличилась уже до 25%, не менее $2 за литр.

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), в сетях доля российских тихих вин сейчас составляет более 25% от общего предложения. За прошлый год количество марок вин локального производства выросло в среднем на 6%, уточняют в АКОРТ.

У виноторговой компании Fort, по словам ее директора по закупкам Дарьи Сологуб, доля российских вин в 2024 году увеличилась с 8% до 13%. По ее словам, заградительный размер пошлин привел к тому, что сегмент вин до 1 тыс. руб. за бутылку почти полностью занят российской продукцией. «Это позволяет виноделам наращивать объемы производства»,— добавляет она.

Максим Каширин, президент Simple Group, в интервью “Ъ” в декабре 2024 года: «Для российских виноделов экономически нелогично не поднимать цены».

Опрошенные “Ъ” эксперты, впрочем, не ждут прорывного роста производства в России тихих вин по итогам 2025 года. «Многие компании упираются в потолок по выпуску самых популярных марок из-за ограниченной сырьевой базы»,— поясняет Александр Ставцев. По его словам, речь в первую очередь идет о белых европейских сортах винограда и российских белых автохтонах. На производстве может сказаться и то, что в Москве и Санкт-Петербурге с июля 2024 года прослеживается небольшое снижение продаж тихих вин, так как потребители пока не готовы смириться с повышением цен на них, добавляет он. По подсчетам АКОРТ, за 2024 год рост цен на все вина в среднем составил около 10–15%.

К тому же, по словам господина Ставцева, сейчас виноделы активно вкладываются в производство игристых вин, спрос на которые растет быстрее, чем на тихие вина. Выпуск игристого в целом в 2024 году увеличился на 25%, до 17,6 млн дал, следует из данных участников рынка.

В «Кубань-Вино» заявили “Ъ”, что в прошлом году больше концентрировались на игристых винах: их выпуск в компании увеличился на 12,2% год к году, в то время как производство тихих сократилось на 1,3%. В компании объяснили это текущим запросом рынка — игристые вина категорий «брют» и «экстра-брют» становятся все более востребованными у потребителей. В компании «Фанагория» также отмечают прошлогодний рост производства игристых вин на 50% год к году, в то время как тихих вин — на 33%. Общий объем выпуска тихих и игристых у компании превысил 2,75 млн дал, что на 33% больше год к году.

Владимир Комаров