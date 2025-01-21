Туристы раскатились

Интерес зарубежных туристов к путешествиям в Россию этой зимой за год вырос на 15–40%. Помимо либерализации визового режима это объясняется ослаблением рубля: поездки стали для иностранцев доступнее. Основной поток формируют гости из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Индии и постсоветских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спрос интуристов на гостиничное размещение в России за декабрь—февраль вырос на 15% год к году, подсчитали в «Островке». Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорит об увеличении бронирований на 40% год к году. Гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко заметила двукратный прирост в центральной части страны. В приграничных регионах — на Дальнем Востоке и в Калининградской области — динамика может быть более выраженной, отмечает она.

Представитель платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая говорит, что в декабре—январе поток бизнес-туристов из-за рубежа в Россию вырос на 10% год к году.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова отмечает, что с начала декабря по 20 января спрос на требующиеся для деловых виз приглашения в Россию вырос в шесть раз год к году. 90% запросов — это граждане Китая.

В целом туристы из этой страны, согласно «Островку», формируют 17% гостиничных бронирований иностранцев. Из Белоруссии, согласно «Островку», приезжают 16% туристов, доля Казахстана — 6%, Саудовской Аравии — 5%, Германии и Индии — по 4%, Турции, ОАЭ и Франции — по 3%, Таиланда — 1%. Деловой поток растет из Катара и Ирана, отмечают в «Ракете».

Турпоток стимулирует в том числе либерализация процедуры въезда: с августа 2023 года для граждан 55 государств в России действуют электронные визы. Важным фактом Марина Левченко называет ослабление рубля: поездки для интуристов в Россию стали доступнее. Сейчас для иностранцев средняя стоимость экскурсионного тура на пять-семь дней составляет 80–90 тыс. руб. без перелета, говорит Сергей Ромашкин. Поездка обычно включает Москву и Санкт-Петербург. Ночь в российских отелях обходится иностранцам в среднем в 7,9 тыс. руб., год к году показатель снизился на 1%, отмечают в «Островке». Средняя продолжительность поездки за год выросла с пяти до шести дней.

Аналитики OneTwoTrip отмечают, что посещают интуристы в России в основном Москву (12,3% общего объема гостиничных бронирований), Санкт-Петербург (6,0%), Сочи (3,7%), Казань (0,9%) и Екатеринбург (0,8%).

В «Островке» говорят о существенном росте спроса на размещение в Иркутске. Динамика может быть связана с запуском прямых рейсов в город из Китая и интересом туристов к посещению Байкала. Госпожа Левченко говорит о спросе на Мурманск, связанном с интересом к северному сиянию. Деловые туристы, по данным «Ракеты», приезжают в основном в Москву и Санкт-Петербург.

Марина Левченко замечает, что зима обычно не считается высоким туристическим сезоном: основные поездки интуристы совершают в мае—сентябре. По ее словам, текущий высокий спрос позволяет строить позитивный прогноз на лето. В Fun & Sun не исключает, что поток въездных туристов для компании в этом году вырастет в пять раз к прошлому.

Но итоговые показатели вряд ли достигнут значений допанедмийного 2019 года, замечает Марина Левченко. Тогда, согласно АТОР, Россию с туристическими целями посетили 5,1 млн иностранцев. Сдерживающими восстановление факторами госпожа Левченко называет отсутствие прямых перелетов, непростую логистику и сложности с оплатой в России товаров и услуг. В «Интуристе» говорят, что из-за дорогой перевозки интуристы нередко предпочитают альтернативные направления.

16 миллионов поездок в год должен составить поток интуристов в Россию к 2030 году согласно нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сергей Ромашкин замечает, что до пандемии половину прибытий формировали граждане ЕС, которых сейчас крайне мало. Продвижение на новых рынках — небыстрый процесс. «Перелет из Пекина в Москву — восемь часов, а у туриста в доступе есть еще несколько направлений, до которых лететь четыре часа, нужно как-то мотивировать его проделать этот путь»,— рассуждает эксперт.

Александра Мерцалова