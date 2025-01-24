Правительство утвердило беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок

Правительство России утвердило правила беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок. Это решение принято по инициативе Евразийской экономической комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства станет главным координатором процесса, выдавая подтверждения соответствия продукции для получения льготы. В конце ноября 2024 года совет ЕЭК решил, что в 2025 году можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Эта мера будет действовать до 31 июля 2025 года.

Новые правила направлены на поддержание стабильности продовольственного рынка в стране. Новые правила распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

В ноября Совет ЕЭК одобрил тарифную льготу на импорт сливочного масла в Россию. Квота для ввоза составит не более 25 тыс. тонн сливочного масла. Меры будут действовать до 15 июня 2025 года.

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