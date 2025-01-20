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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна достигла исторического рекорда в $109 тыс.

Цена биткойна обновила исторический максимум. В моменте стоимость криптовалюты достигала $109,1 тыс., следует из данных CoinMarketCap. По состоянию на 10:06 мск, цифровой актив опустился в цене до $108,9 (+3,63%).

На прошлой неделе биткойн опускался ниже $90 тыс. впервые за два месяца, после чего вернулся к росту. Вчера, 19 января, стоимость биткойна падала ниже $100 тыс. на фоне запуска Меланией Трамп собственного мемкоина (криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента). До нее мемкоин выпустил ее муж избранный президент США Дональд Трамп. За первые сутки торгов его капитализация выросла в девять раз и в моменте приближалась к $15 млрд.

Стоимость биткойна начала бить рекорды в конце 2024 года после победы на выборах в США господина Трампа. Он активно выступает за развитие криптоиндустрии.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Криптовалюты без лишних движений».

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