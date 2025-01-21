Недвижимость признали подвижной

Верховный суд РФ (ВС) объяснил, что считать недвижимостью в целях налогообложения, а что нет. Важное для бизнеса решение вынесено в рамках спора ОГК-2 с налоговиками, которые признали оборудование энергоблока единой сложной вещью, обладающей признаками недвижимости. Это повлекло отказ в применении льготы по налогу на имущество и доначисление предприятию около 266 млн руб. Компания оспорила эти претензии, но арбитражные суды поддержали налоговиков. Однако экономколлегия ВС заняла сторону компании, согласившись, что единое назначение оборудования не делает его недвижимостью. Кроме того, инспекция не вправе произвольно менять подход к квалификации имущества организаций, чтобы бизнес при инвестировании ясно понимал, с какими налоговыми последствиями он столкнется, подчеркнул ВС. Юристы считают, что эти выводы помогут различным отраслям экономики, а не только энергосектору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ВС рассмотрел налоговый спор ОГК-2 о том, относится ли оборудование Серовской тепловой электростанции к недвижимости. В 2015 году предприятие начало эксплуатировать новый парогазовый энергоблок, отнеся входящие в него объекты к движимому имуществу, которым положены льготы. Но налоговики при проверке деклараций за 2018 год сочли, что 491 объект из 1701 представляет собой единую сложную вещь и является недвижимостью. Так, по мнению инспекции, льготы не распространяются на газовую и паровую турбины, трансформаторы, котлы-утилизаторы, дренажные баки и др. Это привело к доначислению ОГК-2 около 266 млн руб.

Компания оспорила налоговые претензии. Арбитражные суды вдвое снизили сумму, но поддержали инспекцию, указав, что спорные объекты «являются конструктивно, технологически взаимосвязанными», а их демонтаж и сборка на новом месте «повлечет существенный ущерб целостности всех конструкций» (см. “Ъ” от 4 декабря 2024 года). Предприятие подало жалобу в ВС, настаивая, что спорные объекты не отвечают признакам недвижимости, поскольку «относятся к машинам и оборудованию, имеют разные сроки полезного использования» и не предназначены для эксплуатации зданий. Дело передали в экономколлегию, которая в итоге встала на сторону бизнеса.

В решении ВС отметил, что законодатель с 2013 года последовательно сокращает бремя налогообложения в отношении движимого имущества, стимулируя организации к инвестициям в средства производства.

В этой связи, по мнению ВС, бизнес «вправе точно знать, какие налоговые последствия будет иметь процесс инвестирования, и не должен сталкиваться с неопределенностью», что имеет место, когда квалификация имущества проводится «не по ясным формализованным критериям, а зависит от усмотрения налоговых органов».

Режимы неделимой вещи, сложной вещи и единого недвижимого комплекса, установленные Гражданским кодексом РФ, объединяют имущество не в целях налогообложения, а для удобства совершения сделок с ним, объяснила экономколлегия. Само по себе «использование имущества по общему назначению» тоже не позволяет квалифицировать входящие в комплекс объекты как единое недвижимое имущество. Нужно ориентироваться на данные бухучета, по которым оборудование не относится к зданиям и сооружениям, и когда один объект содержит несколько частей, то каждая учитывается отдельно, если сроки их полезного использования «существенно отличаются», указал ВС.

Отдельно ВС обратил внимание, что налоговики в одном периоде предоставили льготу, а в другом — отказали в льготе по тем же объектам. «Произвольное изменение подхода к квалификации имущества» противоречит требованиям Налогового кодекса РФ (НК) о добросовестном налоговом администрировании, признала коллегия. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая должна учесть эти разъяснения.

Даниил Егоров, глава ФНС, 28 января 2020 года: «Мы пытаемся администрирование налогов бизнеса забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты».

Здания не машины

Партнер Taxology Алексей Артюх рассказывает, что в последние годы ФНС инициировала множество проверок в разных отраслях по налоговой квалификации движимого имущества, но судебная практика по таким спорам была не единообразной и в ряде округов налоговики выигрывали. Дело ОГК-2 — последнее в серии взятых ВС на рассмотрение в 2024 году споров. Все они были решены в пользу бизнеса, таким образом, решение по ОГК-2 «продолжает положительный тренд», говорит старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов.

Партнер МЭФ LEGAL Вадим Зарипов указывает, что решение по ОГК-2 «вносит существенный вклад в развитие практики и выработку критериев» для разграничения машин и оборудования от зданий и сооружений. «Следование критериям ВС позволит судам не полагаться на очередные доводы налоговых органов о необходимости взгляда на имущественные объекты как на единый и неразрывный комплекс»,— поясняет господин Зарипов. По его словам, важна и подчеркнутая ВС разница в сроках полезного использования, так как «движимое имущество, в отличие от зданий и сооружений, более активно эксплуатируется, быстрее устаревает (физически и морально) и нуждается в модернизации».

Кроме того, в новом решении ВС «прямо указал на недобросовестность налоговых органов, продолжающих жонглировать словами», подчеркивает управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев. То есть «налоговый орган не может произвольно отказываться от своей же позиции, высказанной во время ранее проведенных проверок», уточняет гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев. Коллегия, по сути, напомнила о необходимости соблюдения принципа последовательности, что «ценно, поскольку он часто нарушается налоговыми органами», говорит Вадим Зарипов: «Тем самым ВС высказался против профискального конъюнктурного подхода при реализации госорганом властных полномочий».

Евгений Тимофеев рассчитывает, что позиция экономколлегии наконец позволит переломить практику в арбитражных судах, причем не только по спорам с компаниями из энергосектора.

«Сформированные критерии универсальны для любой отрасли, а с аналогичными претензиями сталкивались и предприятия из металлургии, телекома, химпроизводства, нефтегазодобычи, горнодобытчики, пищевики. Позиция ВС позволит бизнесу более уверенно защищать свою позицию в подобных спорах с налоговыми органами»,— считает господин Артюх. По наблюдениям господина Иванова, «компании уже собирают доказательственную базу, чтобы на благоприятной почве защитить собственный подход к квалификации имущества».

Впрочем, по мнению Юрия Мирзоева, полностью исключить проблему разграничения движимого и недвижимого имущества позволят только поправки к НК. Например, рассуждает юрист, можно закрепить, что налогом облагаются только те объекты, право на которые зарегистрировано в ЕГРН.

Ян Назаренко, Анна Занина