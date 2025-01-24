Вице-спикер Думы предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил обязать маркетплейсы ввести функцию, позволяющую пользователям вводить самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит. Свою инициативу он направил главе Минэкономики Максиму Решетникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По задумке депутата, покупатель сможет сам настраивать параметры ограничения, в том числе сумму лимита, категорию товаров и время действия запрета. Господин Даванков считает, что это поможет людям, страдающим от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем.

«Прошу... оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным органам исполнительной власти внести соответствующие изменения в законодательство»,— говорится в обращении депутата (цитата по ТАСС).

С 1 марта вступит в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Соответствующее заявление можно будет подать через МФЦ или портал госуслуг. Под самозапрет не подпадут займы, обеспеченные транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.