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Коммерсантъ FM
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За ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник

Минобороны сообщило, что в ночь на сегодня, 24 января, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российской территорией, из них шесть — над Московской областью и один над Москвой. Атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.

В том числе 37 дронов сбили над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской областями, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а также один — над Крымом.

Крупнейшие удары БПЛА по России

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Утром о двух сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, дроны были уничтожены силами ПВО в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Жертв и разрушений нет.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, дроны были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. На фоне атаки приостанавливалась работа трех столичных аэропортов. На запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

В Курске при атаке дронов повреждения получили четыре частных дома, передавал мэр Игорь Куцак. В результате падения обломков на одной из улиц были повреждены электропровода. От электричества отключено несколько улиц.

В результате атаки на Рязань обломки одного из дронов попали в частный дом, сообщал губернатор региона Павел Малков. По его словам, возник пожар, который был ликвидирован «в кратчайшие сроки», никто не пострадал.

Оперштаб Рязанской области сообщил о ликвидации последствий попадания обломков сбитого БПЛА на территорию одного из предприятий. Пострадавших нет. В оперштабе отметили, что сегодня было «очень много ложных сообщений о взрывах и пожарах».

В Воронежской области, по информации главы региона Александра Гусева, при падении обломков одного из беспилотников было повреждено остекление нескольких квартир в многоквартирном доме. Пострадавших нет.

В настоящий момент ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропортах Уфы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд &lt;BR>На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Дистанционно управляемая машина минирования «Танк» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Трофейный украинский БПЛА «Вампир» в полевой лаборатории в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа) во время посещения группировки войск «Центр»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине нового пакета помощи. Предполагалось, что его сумма составит €3 млрд
На фото: канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Военнослужащий 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-ой армии «Южной» группировки войск во время разминирования Украинска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

17 января Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Танк Т-80УМ-2 «Южной» группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

15 января Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие во время тренировки экипажей БМП-3 группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

14 января Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Терны и Нескучное в ДНР

Фото: Министерство обороны России

13 января Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Саперы разминируют линию фронта в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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