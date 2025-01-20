В связи с вновь отягчившимися обстоятельствами

Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством административные правонарушения, совершенные незаконно находящимся в РФ лицом. Сейчас к таким обстоятельствам КоАП РФ относит, например, групповое правонарушение или проступок в состоянии опьянения. Автор документа указывает, что в РФ находятся 739 тыс. нелегальных мигрантов, полагая, что проект позволит применять к правонарушителям из их числа «более высокую меру наказания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 4.3 КоАП РФ об отягчающих обстоятельствах правонарушений в правительство РФ в ноябре 2024 года направил зампред думской фракции ЛПДР Сергей Леонов. Депутат предложил считать таким обстоятельством «совершение административного правонарушения лицом, незаконно находящимся на территории РФ». В проекте заключения комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности (есть у “Ъ”) говорится, что идею поддержали в МВД, ФСБ, Минюсте, Минфине, Минэкономики, СКР и Генпрокуратуре. «Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе»,— говорится в проекте заключения.

В пояснительной записке к законопроекту Сергей Леонов ссылается на статистику правоохранительных органов, свидетельствующую, по его словам, о нахождении в РФ 739 тыс. нелегальных мигрантов.

Назвав такое положение дел дестабилизирующим фактором из-за «совершения значительного числа правонарушений» иностранцами, депутат счел, что нахождение нелегала в РФ свидетельствует о его «заведомо недобросовестном и противоправном поведении». Включение указанной категории граждан в зону ответственности ст. 4.3. КоАП РФ позволит устанавливать для них «более высокую меру наказания» при административных правонарушениях. Сейчас в этой статье КоАП РФ упоминаются шесть отягчающих обстоятельств — в том числе групповое правонарушение, вовлечение в него несовершеннолетних или совершение проступка в состоянии опьянения.

В правительственной комиссии напоминают, что незаконное нахождение граждан в РФ — это отдельные составы правонарушений по ст. 18.1, 18.8 и 18.9 КоАП РФ. Например, последняя статья посвящена нарушению правил пребывания в стране и предполагает в качестве наказания штрафы до 500 тыс. руб. В правительстве РФ поддерживают проект господина Леонова при условии, что он учтет это замечание перед внесением поправок в Госдуму.

Через Госдуму за последние полгода прошло несколько законопроектов, ужесточающих миграционную политику, в частности о приравнивании организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, а иностранного гражданства — к отягчающим обстоятельствам при совершении уголовно наказуемого преступления (см. “Ъ” от 8 октября 2024 года).

В октябре 2024 года парламентом была принята поправка к ст. 63 УК РФ, по которой совершенные незаконно находящимися в РФ лицами преступления относят к отягчающим наказание обстоятельствам (законопроект был внесен в парламент спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций). Заместитель главы МВД Александр Горовой заявлял, что власти в феврале этого года запустят реестр незаконно находящихся в РФ иностранцев.

Управляющий партнер юридической компании Yang Consult Магомед Янгулби называет законопроект «ожидаемым с учетом тенденции по изменениям в миграционной политике». Управляющий партнер юридической компании «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина говорит, что принятие поправок приведет к увеличению штрафов для иностранцев и «к наиболее частому применению меры в виде административного выдворения за пределы РФ». При этом юрист напоминает, что с 1 января вступил в силу указ №1126 президента Владимира Путина, позволяющий нелегалам «легализовать свое положение в РФ без назначения штрафа и принятия решения о неразрешении въезда».

Александр Воронов