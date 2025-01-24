«Людям понятно, что Мишустин — это человек Путина»

Правительству Михаила Мишустина на этой неделе исполнилось пять лет. За это время в России и вокруг нее многое изменилось, но практически неизменным остается стабильно высокий уровень доверия россиян к премьеру и правительству. Чем объясняется такая ситуация и может ли она измениться, “Ъ” обсудил с гендиректором ВЦИОМа Валерием Федоровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Федоров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Валерий Федоров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— По данным ВЦИОМа, рейтинги премьера и правительства сейчас выше, чем на момент их прихода в Белый дом. Заметно они снижались только во время пандемии, а с началом СВО резко выросли и с тех пор стабильны. В чем, по вашему мнению, основная причина доверия россиян к этому правительству?

— Судьба распорядилась так, что правительство формировалось под одну задачу, а решать ему пришлось совершенно другие. Сначала была пандемия — абсолютно непредвиденное событие, которое растянулось больше чем на полтора года; затем СВО, которая продолжается уже почти три. Время очень жесткое, сложное, противоречивое. Вопрос в том, как отвечать на эти вызовы, в том числе непредсказуемые. И когда мы смотрим рейтинги правительства Михаила Мишустина, мы видим, что оно на них отвечает весьма и весьма эффективно.

С чем это связано? Мне кажется, особенно в случае с СВО, тут работает фактор, который называется «вода поднимает все лодки». То есть в условиях жесткой конфронтации каждый был вынужден выбирать, кто свой, а кто чужой. И после того, как все выбрали, стало сильно проще. Доверия к своим стало больше, доверие к чужим практически исчезло. Поэтому именно весной 2022 года мы зафиксировали скачок рейтинга в первую очередь президента, но также поднялись и рейтинги доверия и одобрения правительства, губернаторов и так далее.

Но с тех пор прошло достаточно времени, и, я думаю, причина того, что рейтинги остаются высокими, уже другая: самые большие риски оказались нейтрализованы. У нас не исчезли товары из магазинов, чего все боялись, санкционная блокада не отразилась критическим образом на жизни людей. Идет СВО, но страна не превратилась в военный лагерь. Ведь вторжение в повседневность всегда наиболее болезненно для людей. Но можно сказать, что удалось даже в такой непростой ситуации сохранить базовые контуры той жизни, к которой Россия привыкла.

— Эксперты часто отмечают, что правительство РФ подчеркнуто деполитизировано. Следует ли из ваших опросов, что показательный технократизм — это как раз то, чего россияне ждут от кабмина?

— У россиян есть очень четкое понимание, чем должен заниматься президент и чем должно заниматься правительство. Президент у нас — это политика, внешняя и внутренняя, безопасность, стратегия. Правительство — это хозяйство, экономика прежде всего. И вот когда это нормативное разделение, закрепленное в нашем сознании, реализуется, тогда все нормально. А если происходят какие-то странные пересечения, то это сигнал: значит, что-то не так. Но мы видим, что правительство Мишустина занимается именно тем, чем, по мнению россиян, оно и должно заниматься,— экономикой. Ну и последний фактор — я бы его назвал «национальные аллергены». У нас в разное время в разных кабинетах присутствовали некоторые фигуры, вызывающие особую антипатию у наших людей. В правительстве Мишустина таких людей нет, и это очень важный момент.

— Вы сказали, что базовые контуры жизни удалось сохранить. Но есть же проблемы, неприятные события, которые могут вызвать у людей негатив к власти, тот же рост цен например. Почему эти факторы не влияют на рейтинги?

— Дело действительно вот в этом базовом различении «свои-чужие». Люди понимают, что в такой ситуации свои притязания надо несколько уменьшить. Что сейчас перед страной стоят гораздо более важные задачи и надо их решить, иначе все полетит к чертям. Ну и, кроме того, вспомните весну 2022 года: был очень сильный испуг, напряжение, ожидание серии катаклизмов, а по факту ничего не произошло, риски удалось нейтрализовать. Нефть экспортируем, доходы бюджета растут, обязательства исполняются, зарплаты растут, безработица исчезла практически. И это же не само по себе произошло, это результат огромной работы правительства в разных областях.

— А что, по-вашему, могло бы всерьез ухудшить мнение россиян о правительстве?

— Сейчас мы находимся в неплохой форме. Но уровень инфляции, с которой пытается бороться ЦБ путем повышения кредитной ставки, конечно, негативно сказывается на инвестиционной активности, на способности людей вкладывать полученные доходы во что-то серьезное. Таких негативных симптомов становится все больше, и это сказывается на настроениях людей не лучшим образом. ЦБ настаивает на том, что экономику нужно «охладить». То есть не спасать и не вытаскивать ее из пучины, а охладить: она слишком быстро разогналась (кстати, к вопросу об эффективности работы правительства). Думаю, сейчас это главная задача, которую нам предстоит решать.

— Возможно, у вас есть еще какие-то штрихи к образу правительства — может быть, по итогам неопубликованных исследований?

— Напомню, Мишустин — второй по рейтингу политик в стране, притом что до назначения премьером его знали мало. Пять лет он в этом кресле, после выборов 2024 года вновь получил мандат на формирование правительства. То есть людям понятно, что Мишустин — это человек Путина, человек, которому президент доверяет. Можно отметить действительно удачный подбор команды: там есть вполне симпатичные лица, которых люди знают и на которых они тоже рассчитывают. Ну и есть планы достаточно амбициозные, от которых правительство не отказывается, несмотря ни на какие невзгоды, такие как налоговая реформа, обеспечение технологического суверенитета. Я напомню, один из важных векторов работы правительства — цифровизация, с этим, собственно, Мишустин приходил еще в 2020 году, и она действительно идет полным ходом, буквально вошла в жизнь каждого из нас.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня