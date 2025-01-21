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Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят разговор по видеосвязи. Кремль опубликовал кадры беседы лидеров. Си Цзиньпин заявил о готовности вместе вывести взаимоотношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности».

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ

«Дорогой друг, искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры»,— сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС и координацию шагов стран в ООН, ШОС, G20, АТЭС. «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на Евразийском пространстве и в мире в целом»,— пояснил господин Путин.

Владимир Путин отметил, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот Москвы и Пекина вырос на 7% и достиг более $200 млрд, «несмотря на негативное воздействие извне». Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, реализуются совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, расширяются гуманитарные связи, добавил президент РФ.

Лусине Баласян

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