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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 635-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 ноября

Киеву передали тела 94 погибших военных. Село в Брянской области подверглось обстрелу с украинской стороны. В Электростали ночью был сбит беспилотник, летевший на Москву. Опрос Russian Field показал, что среди россиян нет единого мнения, как стимулировать возвращение релокантов и должно ли это делать государство. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:53. Спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона заявил, что «никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть».

15:48. Объем переводов из России в Грузию в октябре вырос после шести месяцев падения, следует из данных Нацбанка страны.

15:37. Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками Fox News призвал не ждать постоянной смены событий, как в кино. По словам президента Украины, завершится все не так быстро, как хотелось бы.

15:29. Курский облсуд подтвердил наложенный губернатором запрет на массовые публичные мероприятия, введенный на период действия среднего уровень реагирования, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

15:20. Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации, написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

14:33. Украине передали тела 94 погибших украинских военных, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram-канале.

14:20. ЦБ продлит до конца 2024 года право инфраструктурных организаций финансового рынка не раскрывать чувствительную к санкционному риску данные, говорится в сообщении регулятора.

14:06. Владимир Зеленский провел на выходных встречу с гендиректором Fox Corporation и News Corp Лахланом Мердоком и двумя корреспондентами, пишет Axios со ссылкой на собственные неназванные источники.

13:50. В Брянской области попало под обстрел село Курковичи, сообщил Александр Богомаз. По данным губернатора, пострадавших нет, поврежден один дом и хозпостройки.

13:38. На Украине из-за непогоды и боевых действий обесточены более 520 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

13:32. МВД объявило в розыск главу Киевской городской военной администрации, бывшего командующего сухопутными войсками Украины Сергея Попко, свидетельствует база ведомства.

13:28. Замминистра иностранных дел и экономики Японии Киёто Цудзи и Кадзутика Ивата отправились с представителями бизнеса на Украину для обсуждения вопросов восстановления, сообщила журналистам глава МИДа Ёко Камикава.

13:19. Международная федерация конного спорта допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе, сообщили в пресс-службе ФКСР.

12:50. МВД не нашло экстремизма в словах Маргариты Симоньян, сказавшей в эфире RT, что «от термоядерного взрыва над Сибирью ничего не будет на Земле», сообщил о результате рассмотрения своей жалобы депутат Мосгордумы Евгений Ступин (объявлен иностранным агентом).

12:25. В подконтрольном ВСУ Херсоне попала под обстрел автостоянка, публикует кадры Telegram-канал областной военной администрации. По данным местных властей, погибли два человека.

12:14. Польские перевозчики блокируют на границе с Украиной гуманитарную помощь и цистерны с топливом, написал замминистра инфраструктуры Сергей Деркач в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

12:07. В Курской области разработали порядок выплат пострадавшим от обстрелов со стороны Украины на покупку или строительство нового жилья, сообщил губернатор Роман Старовойт.

11:32. Из-за сокращения покупательной способности 70% российских поставщиков мебели среднего и дорогого сегмента переключились на продажу более доступных коллекций.

11:07. В Болгарии НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе с января лишат квот на экспорт нефтепродуктов, а с марта запретят использовать в качестве сырья российскую нефть. Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что тем самым власти вынуждают продать актив.

10:55. МИД РФ возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, заявил «РИА Новости» глава европейского департамента Сергей Беляев, пообещав не оставить без ответа любые антироссийские действия.

10:40. «Дочка» JP Morgan Chase, заявлявшего об уходе из России в марте 2022 года, стала первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в стране, подсчитал «Ъ».

10:36. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с украинскими властями, следует из публикации в его аккаунте в соцсети X.

10:13. Украинские перевозчики готовят иски к польским бастующим, которые заблокировали КПП на границе двух стран.

10:04. Все девять энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории, запущены в работу, сообщил «Энергоатом» в своем Telegram-канале.

9:48. МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу, в 2016 году выигравшую музыкальный конкурс «Евровидение».

9:34. Возможности нормализовать российско-британские отношения, которые переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, сейчас нет, заявил в интервью «РИА Новости» директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

9:12. Закрытие Финляндией половины из КПП на границе с Россией показало частичный успех, готовятся новые ограничения, прокомментировала глава МВД страны Мари Рантанен ситуацию газете Helsingin Sanomat.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:59. На фоне военных конфликтов на YouTube впервые с 2021 года выросло число авторов в русскоязычном сегменте, ознакомился с исследованием Brand Analytics «Ъ».

8:56. В Новосибирске суд арестовал на два месяца пенсионерку, обвиняемую в поджоге военкомата.

8:52. 43% опрошенных исследовательской группой Russian Field россиян высказались за госмеры по возвращению уехавших за границу специалистов. При этом 20% считают, что релокантам следует запретить возвращаться на родину.

8:48. Правительство концептуально поддержало законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки в размере от 3/4 до одного размера для юрлиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст отзыва.

8:45. В городском округе Электросталь на востоке Московской области в 23:20 мск был перехвачен БПЛА самолетного типа, отчиталось Минобороны. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 634-й

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