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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 636-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 ноября

Чехия предлагает ограничить передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой». Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам и 10 месяцам заключения военнослужащего, отказавшегося ехать в зону СВО. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:37. Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности в стране — телеканал CT24.

11:34. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют до конца 2023 года реализовать операцию «Майдан-3», направленную на свержение действующей на Украине власти.

10:18. Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины — «РИА Новости» со ссылкой на главу округа Александра Подольного. Ранее губернатор региона Богомаз сообщал, что в результате обстрела Курковичей были повреждены хозяйственные постройки и жилой дом, пострадавших нет.

9:56. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину во вторник, 21 ноября, составляет 42,4 млн куб. м — «Газпром».

9:32. В ЕС обсуждают возможность введения в рамках 12-го пакета санкций ограничений на передвижения российских дипломатов по территории союза, такую идею выдвинула Чехия — The Financial Times. Прага предложила, чтобы дипломаты из России получали визу конкретной страны и могли перемещаться только там, не пересекая границ других стран Шенгена.

8:40. Средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ над Брянским районом уничтожен БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет — губернатор Брянской области Богомаз.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:28. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины Киев — AFP.

8:26. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Sun, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой».

8:24. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам и 10 месяцам тюремного заключения военнослужащего ВС РФ за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

8:21. Госдепартамент ввел визовые санкции против российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Поводом стали совершенные ими, по версии американских властей, «нарушения прав человека» в ходе спецоперации на Украине.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 635-й

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