Су-30СМ2 поразил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ2 Воздушно-космических сил поразил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Одновременно операторы российских беспилотников «Герань» уничтожили другой безэкипажный катер, который являлся носителем FPV-дронов. В ведомстве опубликовали видеокадры нанесения ударов по обоим катерам, демонстрирующие эффективность действий Су-30СМ2 и операторов беспилотников.