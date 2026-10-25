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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
МирКонфликты

Су-30СМ2 поразил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ2 Воздушно-космических сил поразил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Одновременно операторы российских беспилотников «Герань» уничтожили другой безэкипажный катер, который являлся носителем FPV-дронов. В ведомстве опубликовали видеокадры нанесения ударов по обоим катерам, демонстрирующие эффективность действий Су-30СМ2 и операторов беспилотников.