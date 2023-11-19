Что происходит после ввода войск России на Украину. День 634-й

Президент США Байден заявил в статье для The Washington Post, что помощь Украине позволяет избежать более масштабного конфликта. Силы ПВО сбили беспилотник над Богородским городским округом Московской области. ГУР Украины опровергло информацию о переходе летчика ВСУ на российскую сторону. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:14. Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье, 19 ноября, 40,5 млн куб. м — «Газпром».

8:55. Президент Байден: «Поддержка Украины сегодня — это инвестиции в нашу собственную безопасность, она предотвращает более масштабный конфликт» — The Washington Post.

8:47. Взрывы прогремели в Херсоне — глава городской военной администрации Роман Мрочко.

8:45. Российские беспилотники атаковали Киев рано утром в воскресенье — глава городской военной администрации Сергей Попко. О жертвах и разрушениях не сообщается.

8:31. ГУР Украины опровергло информацию о переходе летчика ВСУ на российскую сторону. Ранее агентство ТАСС сообщило, что летчик ВСУ Алексей Воевода перелетел на сторону России на самолете Су-27.

8:25. ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома — губернатор Гладков.

8:22. Силы ПВО сбили беспилотник над Богородским городским округом Московской области, разрушений и пострадавших нет — мэр Москвы Собянин.