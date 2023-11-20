МВД не нашло нарушений в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

МВД не нашло нарушений в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявившей ранее, что «от термоядерного взрыва над Сибирью ничего не будет на Земле». Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (признан иностранным агентом), помощник которого отправил жалобу в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«МВД не нашло нарушений в словах государственного пропагандиста Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью ради победы в СВО»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

3 октября Маргарита Симоньян в передаче Ч.Т.Д сказала: «И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: а знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного».

По словам ведущей, после подобного взрыва не будет ни ядерной зимы, ни радиации, но выйдет из строя вся радиоэлектроника. «Мы вернемся в какой-нибудь эдак 1993 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Как минимум мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Эта опция она остается. И это еще самое гуманное»,— заявила она.

Слова госпожи Симоньян прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заметил, что ведущая не находится на государственной службе, «поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, физик по образованию, комментируя слова ведущей, заявил, что последствия такого взрыва «могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия».

Помощник Евгения Ступина Николай Королев 4 октября написал обращение в СКР и МВД с просьбой проверить слова Маргариты Симоньян. После этого господа Симоньян написала, что тоже умеет писать заявления, но «Боженька» не велит ей так делать. Вечером того же дня она сообщила, что она написала на Николая Королева заявление в МВД по статье «клевета». По ее словам, «никакой подобной ереси» она «не предлагала и предлагать не могла». Затем обращение в СКР с просьбой возбудить дело в отношении Маргариты Симоньян написал уже сам депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина